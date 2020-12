Il ne reste plus que quelques jours avant que Camille Froment ne puisse serrer son bébé dans les bras. En attendant, la jeune femme a fait de nouvelles révélations concernant sa grossesse et c’est surprenant. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques semaines de cela, Camille Froment officialisait sa grossesse. Au moment de l’annonce, la belle blonde a brisé le silence et a confié sur Snapchat: « Je vais enfin tout vous expliquer. Quatre mois c’est long, mais à la fois c’est très rapide (…) Je reçois tellement de questions. (…) Ça m’a grave soulagé de vous le dire. Énormément de gens commençaient à se poser la question. (…) Je suis la femme la plus heureuse du monde. Il n’y a rien qui peut m’atteindre. Pas même la très petite quantité de haineux, et surtout de haineuses. Je ne vais même pas vous donner mon temps, je suis trop bien pour vous à l’heure actuelle. (…) Ça fait un peu plus de quatre mois maintenant que je suis enceinte. Au niveau du bidou il n’y en a pas. Il y en a très très peu ! Le soir quand je m’allonge je sens que ça commence à prendre en forme. Mais je n’ai pas du tout le ventre qui se voit, qui sort. Donc pour l’instant je ne réalise pas trop ».

Aujourd’hui, la jeune femme a redonné des nouvelles concernant sa grossesse et a confié: « Je voulais vous parler de ma grossesse, écoutez tout se passe très très bien, mais je me rends compte que tous les kilos que je prends, ils vont dans le bidou qui se fait de plus en plus lourd. Par exemple, me relever, c’est une corvée, monter des escaliers, c’est dur, non pas que je souffre mais c’est lourd. (…) À part ça, là, on est beaucoup plus proche de la fin que du début, enfin presque. Je vous dis la vérité, je commence à beaucoup stresser, je me pose beaucoup de questions (…), j’ai peur qu’elle arrive avant, qu’il nous manque des choses, etc. (…) Là, c’est les dernières semaines et justement, je vais essayer de me ménager au maximum (…) Par contre, ce qui est vraiment kiffant dans ces dernières semaines de grossesse c’est que bébé bouge de plus en plus ».

Bon courage !

