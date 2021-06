Camille Froment partage son quotidien depuis plusieurs semaines puisqu’elle figure au casting de « Mamans et célèbres ». Seulement voilà, sa situation amoureuse a de nouveau changé puisqu’elle s’est séparée de Dadinho. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas été tendre.

Il y a quelques semaines de cela, Camille Froment semblait être au plus mal à cause de Dadinho. « Mais mon Dieu, j’ai pas les mots. Moi, j’ai tout fait pour des personnes, jusqu’au bout je les ai protégés, j’ai protégé leur image, j’ai rien laissé paraître pour avancer dans la vie. Je vous jure être quelqu’un de bien, c’est pas que ça paye pas, mais c’est les plus gentils qui se font au final niqu*. Je suis choquée, je suis tellement vide de tout, je suis écoeurée. Une chose est sure, je suis peut-être six pieds sous-terre, mais je vais rien laisser paraître. Et le jour où je vais me relever… Fin bref, voilà, j’ai trop de choses à vous dire, mais je vais attendre. De toute façon tôt ou tard, tout se sait dans la vie » a-t-elle confié. Finalement, les deux jeunes parents se sont réconciliés juste avant la naissance de leur fille.

Camille Froment séparée de Dadinho, elle tacle le père de sa fille

Depuis quelques temps, leurs rapports se seraient de nouveau dégradés. Plusieurs preuves se sont accumulées à partir du moment où leurs photos à deux ont été supprimées et le fait qu’ils ne se suivent plus. De plus, Camille Froment s’est livrée et a fait des confidences pas très rassurantes sur ce qu’il se passe entre elle et Dadinho. « Ces derniers jours, je suis exténuée. La vérité, je n’arrive plus à dormir. J’ai la tête comme ça. Mais vous savez, par rapport à tout ce qui se passe. De toute façon, y’en a qui sont pas bêtes, vous avez très bien compris. Je peux vous jurer, que quand je vais me relever, je vous expliquerai tout. Là je suis écœurée, mais écœurée, c’est trop faible comme mot. Vous pouvez même pas imaginer à quel point », a-t-elle lâché. Interrogée par une fan sur la présence du papa, elle avait rétorqué en disant qu’il faisait de nouveau la fête.

Quelque chose nous dit qu’on en saura davantage très prochainement.