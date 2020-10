C’est toujours autant l’amour fou entre Camille Froment et son chéri rappeur. La jeune femme a décidé de briser le silence quant à sa grossesse surprise par le biais d’une publication sur Instagram. On vous dit tout.

Bien avant d’être avec son chéri actuel, Camille Froment a vécu une relation avec Jonathan Matijas. Au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room, la jeune femme s’est enfin livrée sur son infidélité de l’époque. « J’ai déjà été infidèle. Malheureusement. Qu’avec Jon. Après moi tu sais je prends le trucs enfin genre c’est peu pour me déculpabiliser un peu. Mais je pense qu’il y en a qui vont me comprendre. Avec Jon, tu sais ça faisait genre quatre jours. J’avais mon ex qui était à la charge derrière moi… ça reste une infidélité mais genre je ne me dis pas que c’était comme si on avait fondé un truc que ça faisait des mois qu’on était ensemble. Ca reste une infidélité mais une infidélité moins moins (…) J’essaye de me refaire une conscience » a-t-elle avoué.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camille ✨ (@camillefroment_) le 1 Oct. 2020 à 8 :59 PDT

Mais tout cela est désormais derrière la candidate de télé-réalité. En effet, Camille Froment est folle amoureuse. De ses amoures avec Dadinho est d’ailleurs apparu un petit bébé. A la surprise générale, la belle blonde qui est toujours en froid avec Maeva Ghennam vient d’annoncer sa grossesse sur Instagram. Sous une photo d’elle et son amoureux, elle a écrit: « 1+1=3 … 👶🏽. C’est avec beaucoup d’émotions qu’il est enfin temps pour nous de vous révéler le lourd secret que nous gardons depuis plus de 4 mois et de vous annoncer la venue d’un(e)mini nous début 2021…. Merci la vie, merci ma Vie 🤴🏿💞 @dadinho_leybou 📸 @theochemist« a-t-elle confié.

Pour le moment, le sexe du bébé n’a pas encore été annoncé. A votre avis, fille ou garçon ? Toutes nos félicitations à Camille Froment et son compagnon !

