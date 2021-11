Camille Lellouche victime de violences conjugales, « je suis devenue une ombre »

Camille Lellouche revient de loin. Si elle a pris pour habitude d’avoir le sourire et de faire rire son public, la jeune femme a connu le pire. Pour la première fois, elle s’est livrée sur son passée de victime de violences conjugales dans Sept à Huit ce dimanche 28 novembre 2021 et c’est bouleversant. Regardez !

Le titre N’insiste pas de Camille Lellouche en a bouleversé plus d’un(e). Et si la chanteuse est aussi touchante c’est parce qu’elle sait très bien de quoi et surtout de qui elle parle. En effet, elle a vécu un enfer durant deux ans lorsqu’elle avait 19 ans à cause de l’un de ses anciens compagnons. « On te tient, on t’empêche de respirer. Je m’excusais à chaque fois, juste parce que j’avais peur (…) J’étais en permanence avec l’envie de vomir. Je suis passée de 52 kilos à 40 en deux mois. J’étais très très très maigre. Je suis devenue une ombre » a-t-elle commencé par déclarer très émue.

Puis, Camille Lellouche est revenue sur un souvenir humiliant en disant: « Un jour, au bout de quelques mois, je n’ai pas envie de faire l’amour avec lui. Il m’insulte, me met des droites dans tous les sens, des coups de coude dans le dos, et j’ai commencé à me pisser dessus. (…) Je le lui dis (…) et il me dit ‘je m’en fous’. (…) J’ai dormi dans ma pisse, par terre, sur le sol, sur le plancher. L’humiliation la plus totale. » D’ailleurs, elle a été menacée de mort si « elle bouge ». Chose qu’elle a faite pour aller aux toilettes. Elle poursuit: « J’y vais vraiment à tâtons. Je suis nue. Je mets mes pieds en avant, pour qu’il voit que je suis là. C’est le moment le plus humiliant de ma vie. Je viens de me pisser dessus, je vais aux toilettes dans le plus simple appareil et je suis là, comme une petite fille ».

1/ 2 « C’est la première et la dernière fois que j’en parlerai ». L’intégralité du #PortraitdelaSemaine consacré à #CamilleLellouche. L’artiste révèle avoir été une femme battue. Elle veut s’en libérer et surtout aider celles qui le sont encore aujourd’hui. @audrey_crespo @TF1 pic.twitter.com/DZPVtFK4fa — Sept à Huit (@7a8) November 28, 2021

Camille Lellouche victime de violences conjugales, « je suis devenue une ombre »

Cela dit, Camille Lellouche sait très bien pourquoi elle a choisi de briser le silence. « C’est la première et la dernière fois que j’en parlerai. Je le fais parce que j’ai 35 ans, que j’aimerai être maman un jour et qu’il faut me libérer de tout ça. Je n’ai pas du tout envie que si j’ai une petite fille un jour ou un petit garçon, elle vive ça… J’ai ce devoir. Je souhaite que toutes les femmes arrivent à porter plainte, à avoir des gens autour qui les forcent à porter plainte. Vous verrez, c’est beau après » a-t-elle conclu.

2/2 – La suite du « Portrait de la Semaine » consacré à #CamilleLellouche. L’artiste révèle avoir été une femme battue. Elle veut s’en libérer et surtout aider celles qui le sont encore aujourd’hui. Elle se confie à @audrey_crespo @TF1. #SeptAhuit pic.twitter.com/R6xN9FP2MJ — Sept à Huit (@7a8) November 28, 2021

Un témoignage courageux qu’on espère libérateur pour la principale concernée.