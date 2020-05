C’est déjà la fin du conte de fées pour Cara Delevingne et Ashley Benson. Fiancées à Paris, les deux femmes se sont mariées il y a un an de cela. Malheureusement, le couple de blondes semble déjà avoir pris fin. Mais que s’est-il passé ? STAR24 vous raconte tout.

Ashley Benson et Cara Delevingne auront mis plus d’un an à officialiser leur relation. Aperçue avec l’ancienne star de Pretty Little Liars à l’aéroport de Londres en août, le mannequin a affiché son bonheur aux yeux de tous qu’à partir de juin 2019 soit plus d’un an après le début de leur love story. D’ailleurs, elles auraient profité de leur séjour en France pour fêter leurs fiançailles. « C’est l’une des personnes qui m’a aidée à m’aimer quand j’en ai eu le plus besoin. Elle m’a montré ce qu’est le véritable amour et comment l’accepter, ce qui était beaucoup plus difficile que je ne le pensais » révélait au sujet de sa moitié celle qui a eu honte d’avoir été agressée sexuellement lors de son discours au gala TrevorLive.

Malheureusement, il semblerait que leur mariage n’ait duré qu’un an comme l’a annoncé une source proche à nos confrères de People. L’informateur a ainsi révélé: « Cara et Ashley ont toujours connu des hauts et des bas auparavant mais c’est bel et bien terminé. Leur relation est juste arrivée à sa fin ». Le confinement aurait-il remis en question leur relation ? En tout cas, aucun détail supplémentaire n’a été révélé. De plus, ni Ashley Benson ni celle qui s’est confiée sur son orientation sexuelle ne s’est encore exprimée à ce sujet. Cette information est donc à prendre avec des pincettes tant qu’elle n’a pas été officialisé pour le moment.

Récemment, c’est le beau Noah Centineo qui est retourné par la case célibat après un an de relation avec Alexis Ren.

