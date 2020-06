C’est le mois des fiertés. A cette occasion, les hommages envahissent les réseaux sociaux. Lili Reinhart en a profité pour faire son coming-out bisexuel. De son côté, Cara Delevingne qui est fraîchement séparée de sa femme a livré quelques secrets sur sa sexualité. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques jours, l’annonce de la rupture entre Ashely Benson et Cara Delevingne a fait l’effet d’une bombe. Surtout depuis que la belle blonde serait en couple avec G-Eazy. Malgré la colère des internautes, son ex n’a pas hésité à prendre sa défense. Interrogée sur sa sexualité par Variety, le mannequin a commencé par révéler : « Je me sens différente tout le temps. Parfois, je me sens plus féminine. Certains jours, je me sens plus comme un homme. Je resterai toujours, je pense, pansexuel. Peu importe comment chacun se définit, que ce soit un « iel », « il » ou « elle », je tombe amoureuse de la personne, et c’est tout. Je suis attirée par la personne. »

Cara Delevingne a ensuite ajouté : « Je n’ai jamais pensé avoir besoin de faire mon coming out. C’était juste une façon de dire « c’est juste que que je suis, pour que vous sachiez. » Une fois que je pouvais parler librement de ma sexualité, je n’aurais plus rien à cacher. Et la personne à qui j’ai le plus caché ça, c’est moi-même. Je me suis toujours sentie mal pour chaque personne avec qui j’ai été en couple. C’est très difficile de maintenir la normalité. Je pense que c’est pourquoi j’ai tendance à garder ma vie privée beaucoup plus privée maintenant, parce que cette chose publique peut en fait ruiner beaucoup de choses. »

Voilà qui a le mérite d’être clair. En attendant, des rumeurs disent que sa rupture avec Ashley Benson pourrait ne pas être définitive. Et pour cause des détails laissent penser que l’actrice l’aime encore.

