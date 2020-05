Au début du confinement, Carla Moreau avouait ses complexes. De ce fait, elle avait décidé de se reprendre en main. Et il semblerait que cela ait porté ses fruits. En effet, la candidate des « Marseillais aux Caraïbes » qui est en froid avec son papa a bien fondu et elle l’a prouvé avec sa dernière photo postée sur Instagram.

Il y a quelques jours, Carla Moreau avait un coup de mou et ne se supportait plus. A tel point qu’elle se confiait sur son mal-être à travers sa story. « Je vais essayer de faire un vrai régime à partir de demain. Même ce soir d’ailleurs. Fini les desserts. (…) J’ai décidé de faire attention à tout ce que je vais manger, parce que ça me pèse même si j’ai bien perdu depuis l’accouchement. Je n’ai pas retrouvé mon poids d’avant-grossesse et ça me pèse beaucoup. D’ailleurs je me suis mise à pleurer, ça me fait trop mal (…) Le fait de ne pas me retrouver comme j’étais avant c’est compliqué. Kevin va me soutenir et on va faire du sport une heure par jour. J’espère que ça va marcher et que je vais tenir. Mon corps d’avant me manque. Et le fait de ne pas pouvoir faire mes cheveux ou mes ongles ça me pèse, je me sens vraiment moche. J’étais au bout de ma vie mais là ça va mieux, fallait juste que ça sorte » a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Et les premiers résultats sont déjà visibles. En effet, Carla Moreau a posté une photo d’elle en sous-vêtement devant son miroir accompagnée du message suivant: « Bon deconfinement a tous 🙌🙌🙌 soyez prudent quand même 😘🙏« . Très vite, elle a reçu une pluie de compliments sur Instagram. Ainsi, on a pu lire des messages tels que: « Belle perte de poids, bravo ! ». Ou encore: « Trop forte toi 😍 👏 la plus belle 😍 » et « Waouh❤ta maigri ».

Félicitations !

