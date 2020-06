Il y a quelques semaines, Carla Moreau craquait en voyant sa nouvelle apparence post accouchement. De là, elle a entamé une nouvelle routine pour perdre ses kilos en trop. Accusée d’avoir menti sur sa silhouette affinée, la candidate a avoué qu’elle avait eu recours au bistouri et a révélé pourquoi.

Ouh la menteuse, Carla Moreau nous a menti ! En effet, sa perte de poids n’est pas que provoquée par son régime et sa routine sportive. Après des rumeurs de chirurgie esthétique, celle qui a été demandée en mariage par son chéri a enfin pris la parole et a déclaré: « Vous avez été nombreux à me demander si j’avais fait une liposuccion… Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j’ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j’ai eu recours à une liposuccion (…) Je ne l’ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j’ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J’étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c’est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas… Et c’est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n’ai pas le mental pour faire du sport intense. J’avoue qu’au début, j’étais down après l’opération, comme quand j’avais accouché.«

Bien dans sa peau désormais, Carla Moreau a ensuite conclu en disant: « Je ne me mettrais plus en maillot de bain parce que j’étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m’aimais pas, c’était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça !« . Bon et bien, faute avouée, faute à moitié pardonnée, n’est-ce pas ?

Par ailleurs, découvrez son évolution physique depuis qu’elle a commencé la télé-réalité.

Il y a quelques semaines, Carla Moreau craquait en voyant sa nouvelle apparence post accouchement. De là, elle a entamé une nouvelle routine pour perdre ses kilos en trop. Accusée d’avoir menti sur sa silhouette affinée, la candidate a avoué qu’elle avait eu recours au bistouri et a révélé pourquoi.

Ouh la menteuse, Carla Moreau nous a menti ! En effet, sa perte de poids n’est pas que provoquée par son régime et sa routine sportive. Après des rumeurs de chirurgie esthétique, celle qui a été demandée en mariage par son chéri a enfin pris la parole et a déclaré: « Vous avez été nombreux à me demander si j’avais fait une liposuccion… Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j’ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j’ai eu recours à une liposuccion (…) Je ne l’ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j’ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J’étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c’est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas… Et c’est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n’ai pas le mental pour faire du sport intense. J’avoue qu’au début, j’étais down après l’opération, comme quand j’avais accouché.«

Bien dans sa peau désormais, Carla Moreau a ensuite conclu en disant: « Je ne me mettrais plus en maillot de bain parce que j’étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m’aimais pas, c’était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça !« . Bon et bien, faute avouée, faute à moitié pardonnée, n’est-ce pas ?

Par ailleurs, découvrez son évolution physique depuis qu’elle a commencé la télé-réalité.