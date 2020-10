Ce jeudi 1er octobre, Ruby Guedj a soufflé sa première bougie. A cette occasion, ses parents ont décidé de sortir le grand jeu. Seulement voilà, cela n’a pas été au goût de tout le monde. Découvrez pourquoi.

Il y a quelques jours, Carla Moreau se livrait avec émotion à l’approche du premier anniversaire de sa fille. « Jeudi c’est l’anniversaire de ma fille. Je suis trop contente ça y est elle fête 1 an. (…) J’ai l’impression qu’elle a toujours été là et à la fois je me dis que cette année est passée ultra vite, c’est très bizarre. (…) À cette époque là, je suis rentrée à la clinique le lundi 30 au soir à 21h30 et j’ai accouché à 5h45 du matin. (…) C’est ouf parce qu’à cette époque là je me dis que j’étais vraiment une boule, vous savez que j’avais gonflé dans tous les sens. (…) Ça me rappelle des souvenirs de fou. Un an est passé déjà. Je suis choquée ça passe tellement vite et elle grandit si vite, c’est trop trop beau » a-t-elle confié sur Snapchat.

Fière de l’énorme fête organisée pour son bébé, Carla Moreau qui est toujours en froid avec Manon Tanti n’a pas hésité à partager des images. Au programme ? Un parc d’attractions à l’effigie de Ruby ainsi que des personnages de Disney réunis spécialement pour elle. Seulement voilà, la fête a divisé tout le monde.

Le motif ? Cela ressemble étrangement à l’anniversaire organisé par Kylie Jenner à Stormi. Les internautes n’ont pas manqué de le faire savoir en postant des messages tels que: « Non mais c’est hyper exagéré et m’as-tu vu. C’est choquant de prétention. Franchement, ils ont atteint le plus haut niveau de la connerie humaine (…) C’est magnifique vraiment !!!! ». Ou encore: « Franchement Carla a raté sa vocation. Elle est vraiment incroyable au niveau événementiel. Elle devrait en faire son métier. J’adore ». Mais aussi: « Carla s’est pris pour une Kardashian avec l’anniversaire de sa fille »



Est-elle allée trop loin selon vous ?

