Il y a quelques jours, W9 proposait de retrouver les anciennes saisons des « Marseillais » en replay sur 6Play. Des rumeurs disaient que Jessica Thivenin avait demandé que celles où son chéri est en couple avec Shanna ne soient pas diffusées. Mais qu’en pense Carla Moreau au vu de tout ce qu’elle a traversé avec son futur mari ?

Carla Moreau et Kevin Guedj sont sur le petit nuage depuis leur rabibochage et la naissance de leur fille Ruby. Et pourtant, bientôt mariés, ils reviennent de loin. Pour rappel, le jaguar lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais aujourd’hui tout cela est derrière eux désormais. La rediffusion a-t-elle dérangé celle qui ne se supporte plus physiquement ?

Elle s’est exprimée à ce sujet sur Snapchat: « J’ai reçu beaucoup de messages sur le fait que W9 repasse les saisons d’avant. De savoir si ça me dérange ou pas. Alors non ça ne me dérange pas. Vous le savez, on ne vous cache rien avec Kévin. On a eu un passé avec des hauts et des bas mais au final à l’heure d’aujourd’hui on n’a jamais été aussi heureux, apaisés. On a construit notre famille. Croyez-moi que jamais en commençant les Marseillais je me serais imaginée rencontrer le père de ma fille et bientôt mon futur mari. Alors oui on a eu des difficultés, comme tous les couples. On a su faire face, on a su passer outre toutes ces difficultés, dont on n’est pas fiers. (…) Au final, l’amour a triomphé. (…) Ça fait partie de notre vie et on ne cache pas notre vie. (…) C’est la vie, ça fait partie de la vie ».

Vous l’aurez compris, Carla Moreau assume totalement les difficultés rencontrées. Et vous, quelle est votre saison préférée des Marseillais ? Allez-vous suivre les anciennes éditions grâce au replay ou pas ?

Il y a quelques jours, W9 proposait de retrouver les anciennes saisons des « Marseillais » en replay sur 6Play. Des rumeurs disaient que Jessica Thivenin avait demandé que celles où son chéri est en couple avec Shanna ne soient pas diffusées. Mais qu’en pense Carla Moreau au vu de tout ce qu’elle a traversé avec son futur mari ?

Carla Moreau et Kevin Guedj sont sur le petit nuage depuis leur rabibochage et la naissance de leur fille Ruby. Et pourtant, bientôt mariés, ils reviennent de loin. Pour rappel, le jaguar lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais aujourd’hui tout cela est derrière eux désormais. La rediffusion a-t-elle dérangé celle qui ne se supporte plus physiquement ?

Elle s’est exprimée à ce sujet sur Snapchat: « J’ai reçu beaucoup de messages sur le fait que W9 repasse les saisons d’avant. De savoir si ça me dérange ou pas. Alors non ça ne me dérange pas. Vous le savez, on ne vous cache rien avec Kévin. On a eu un passé avec des hauts et des bas mais au final à l’heure d’aujourd’hui on n’a jamais été aussi heureux, apaisés. On a construit notre famille. Croyez-moi que jamais en commençant les Marseillais je me serais imaginée rencontrer le père de ma fille et bientôt mon futur mari. Alors oui on a eu des difficultés, comme tous les couples. On a su faire face, on a su passer outre toutes ces difficultés, dont on n’est pas fiers. (…) Au final, l’amour a triomphé. (…) Ça fait partie de notre vie et on ne cache pas notre vie. (…) C’est la vie, ça fait partie de la vie ».

Vous l’aurez compris, Carla Moreau assume totalement les difficultés rencontrées. Et vous, quelle est votre saison préférée des Marseillais ? Allez-vous suivre les anciennes éditions grâce au replay ou pas ?