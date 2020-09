Dans quelques jours, Carla Moreau et Kevin Guedj vont vivre un nouveau cap important dans leur vie de famille. En effet, leur fille Ruby va souffler sa première bougie. STAR24 vous raconte tout.

Carla Moreau est-elle prête à avoir un deuxième enfant prochainement ? Il y a quelques semaines, la belle blonde a mis fin aux rumeurs en disant: « que j’ai vécu est tellement beau. Donc oui, je pense qu’il y a aura probablement un deuxième bébé plus tard (…) Je me verrai bien à nouveau enceinte. C’est drôle car quand je l’étais, j’en avais marre. Mais là, ça me manque. Bon, on va attendre hein… Mais la grossesse me manque ».



En attendant que la famille s’agrandisse, celle qui est en froid avec Manon Tanti prépare un autre moment important. En effet, Ruby va bientôt fêter son premier anniversaire. Plus exactement demain. Un moment qui rend Carla Moreau très nostalgique. « Jeudi c’est l’anniversaire de ma fille. Je suis trop contente ça y est elle fête 1 an. (…) J’ai l’impression qu’elle a toujours été là et à la fois je me dis que cette année est passée ultra vite, c’est très bizarre. (…) À cette époque là, je suis rentrée à la clinique le lundi 30 au soir à 21h30 et j’ai accouché à 5h45 du matin. (…) C’est ouf parce qu’à cette époque là je me dis que j’étais vraiment une boule, vous savez que j’avais gonflé dans tous les sens. (…) Ça me rappelle des souvenirs de fou. Un an est passé déjà. Je suis choquée ça passe tellement vite et elle grandit si vite, c’est trop trop beau » a-t-elle déclaré très émue.

Reste à savoir ce que les deux candidats des Marseillais VS le reste du monde 5 ont réservé à leur bout de chou. Aimeriez-vous revoir Carla Moreau qui a enfin cédé au bistouri sur vos écrans ?

