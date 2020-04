Dans quelques mois, Carla Moreau et Kevin Guedj se diront oui pour le meilleur et pour le pire. Bien qu’ils forment une famille adorable, la jeune femme ne parle pas souvent de la décision qui a changé sa vie : couper les ponts avec son père. Au cours d’un live Instagram avec Magali Berdah, la candidate des Marseillais s’est livrée comme jamais.

Depuis la naissance de sa fille, Carla Moreau n’a pas encore perdu tous les kilos pris lors de sa grossesse. Déprimée comme jamais, elle a décidé de se mettre au régime et au sport. « Le fait de ne pas me retrouver comme j’étais avant c’est compliqué. Kevin va me soutenir et on va faire du sport une heure par jour. J’espère que ça va marcher et que je vais tenir. Mon corps d’avant me manque. Et le fait de ne pas pouvoir faire mes cheveux ou mes ongles ça me pèse, je me sens vraiment moche. J’étais au bout de ma vie mais là ça va mieux, fallait juste que ça sorte », a-t-elle lâché sur Snapchat.

Cette fois-ci, elle est revenue sur un sujet dont elle ne parle que très rarement hormis dans son livre. En effet, Carla Moreau a révélé pourquoi elle n’était plus en contact avec son papa au cours d’un live avec Magali Berdah à qui elle a confié: « Mon père c’est une personne que j’ai toujours beaucoup aimé. J’ai décidé de couper les liens avec lui depuis huit ans. Il faut savoir que mon papa a un problème avec l’alcool. Je l’ai supporté pendant beaucoup de temps (…) J’ai été tellement déçue que j’ai décidé de lâcher tout (…) Cela me faisait mal au coeur (…) Je suis partie dans les Marseillais (…) Je n’avais pas envie que ça me ronge (…) Il n’a pas fait en sorte de me recontacter (…) On s’est perdu de vue. C’est une personne que j’aime beaucoup (…) Je lui ressemble beaucoup physiquement (…) Ca me fait de la peine malgré tout (…) Mais il n’a pas été présent dans mon éducation (…) Je n’ai pas envie de montrer ça à ma fille et de revivre ça ».

Des confidences touchantes de celle qui n’est pas prête à avoir un deuxième enfant actuellement.

