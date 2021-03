Depuis quelques jours, Carla Moreau est devenue l’ennemie numéro 1 de plusieurs candidats des Marseillais. Alors que plusieurs personnes ne croyaient pas en son discours porté sur le plateau de Touche pas à mon poste, Haneia a ajouté son grain de sel et elle n’y est pas allée de main morte.

Il y a quelques jours, Carla Moreau a enfin pu briser le silence concernant l’affaire autour de la sorcellerie sur le plateau de Touche pas à mon poste. Après avoir affirmé avoir été victime de chantage et de racket, la belle blonde a ensuite fait le point sur ses rapports avec Maeva Ghennam et a déclaré: « Maeva elle sait aujourd’hui ce que je pense d’elle. A l’heure d’aujourd’hui, on a pas besoin de parler. Elle sait ce que je pense d’elle. Et je sais ce qu’elle pense de moi. C’est mon amie et elle le restera ! On s’est reparlées depuis et elle a compris. Cela a été compliqué pour elle, c’est légitime (…) On a toujours été ensemble, on a partagé tous les secrets (…) Une fois que j’ai pu lui montrer, elle a compris ».

Carla Moreau : Haneia se moque ouvertement de son badbuzz

Alors que Kevin Guedj a expliqué que le couple allait s’éloigner un peu de tout pour se reconstruire, d’autres candidats continuent de s’exprimer à ce sujet comme Haneia qui a vécu un rapprochement avec le chéri de Carla Moreau sur un tournage avant qu’elle ne débarque. Très ironique, elle a commencé par balancer: « « Ce qui est arrivé, c’est que j’ai tapé voyante sur internet et hop, Danaé est sortie de son chapeau. C’est super, je ne sais même pas ce qui m’a pris de taper voyance sur Google. Je n’ai pas compris ce que mon cerveau me dictait. Je crois que des fois mon cerveau il tape les trucs sur l’écran et puis après comme par magie, il y a un tapis volant qui m’amène chez Danaé ».

Haneia a ensuite ajouté: « Et s’il faut que j’aille parler sur TPMP pour montrer qui je suis vraiment et bah, je montrerais à toute la France que je suis une victime. Tout le monde me croira, parce que j’ai une petite voix et que je suis petite. Et surtout maintenant, j’ai un peu d’argent pour me payer des cheveux, un costard et un avocat ».

Bon et bien ce n’est toujours pas l’amour fou entre les deux femmes !