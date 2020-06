Carla Moreau a bien changé ces dernières semaines. Même si elle avait déjà perdu un bon nombre des kilos pris lors de sa grossesse, la future femme de Kevin Guedj a conservé quelques complexes et a décidé de sauter le cap en répondant à l’appel du bistouri. Seulement voilà, c’était sans compter sur la réaction des internautes.

Lors de la diffusion des Marseillais aux Caraïbes et pendant le confinement, Carla Moreau a craqué. En effet, la belle blonde n’a pas supporté de voir son corps qui a beaucoup changé depuis la grossesse. D’ailleurs, elle a pris une décision radicale puisqu’elle a finalement subi une liposuccion qu’elle a tenté de cacher momentanément à ses fans avant de mettre fin au suspens en avouant tout sur Snapchat.

« Vous avez été nombreux à me demander si j’avais fait une liposuccion… Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j’ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j’ai eu recours à une liposuccion (…) Je ne l’ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j’ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J’étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c’est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas… Et c’est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n’ai pas le mental pour faire du sport intense. J’avoue qu’au début, j’étais down après l’opération, comme quand j’avais accouché (…) Je ne me mettrais plus en maillot de bain parce que j’étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m’aimais pas, c’était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça ! » a-t-elle révélé.

Face à ces confessions, sa dernière photo n’a pas fait l’unanimité et Carla Moreau a reçu des commentaires tels que: Tu t’affiches en maillot sur Snap tu fais la belle, mais tu n’as aucun mérite d’être comme tu es. Sans la chirurgie tu n’y serais pas arrivé ». Ou encore: « Toi qui prônait le naturel et le sans chirurgie, tu vois finalement il ne faut jamais dire jamais”.

