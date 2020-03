Cela fait maintenant une semaine que les français sont en confinement. D’ailleurs, Carla Moreau et Kevin Guedj ont décidé de quitter Londres pour revenir en France en cette période de pandémie du coronavirus. Critiqués pour cette décision, la maman de Ruby a décidé de prendre la parole pour se justifier.

Alors que tout le monde se retrouve en confinement, Carla Moreau a été pointée du doigt pour être rentrée avec sa petite famille en France. Jugée irresponsable, la future femme de Kevin Guedj a pris la parole sur Snapchat. Ainsi, elle a déclaré: « Beaucoup de personnes ont dit que l’on donnait un mauvais exemple parce qu’on a pris l’avion que ce n’était pas du tout responsable… Aussi on nous a dit ‘Vous critiquez la France mais dès qu’il y a des problèmes vous revenez en France’. Déjà oui on est Français. Deuxièmement, on a jamais critiqué la France. C’est juste que l’on s’est fait cambriolé et sur le moment je ne me suis pas du tout sentie en sécurité. On cherche quand même une maison sur Marseille. (…) Je n’ai jamais dis que l’on allait quitté définitivement la France ».

Mais la belle blonde ne s’est pas arrêtée là. En effet, Carla Moreau a ensuite ajouté: « On a pensé sécurité, on a pensé à notre fille en priorité. On s’est dit que le mieux s’était de rentrer. Si il arrive quoi que ce soit à un de nous trois, il vaut mieux que l’on soit près de notre famille pour qu’ils nous aident plutôt que de rester seuls. (…) C’était une question d’urgence. Mais apparemment même ça c’est toujours pointé du doigt, c’est toujours mal vu… C’est fatiguant à force… ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Que pensez-vous de son choix ? Par ailleurs, sachez que Maeva Ghennam va passer le test après avoir côtoyé une copine atteinte du Coronavirus.

