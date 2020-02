Dans quelques mois, Carla Moreau et Kevin Guedj se diront « oui » pour le meilleur et pour le pire. Une véritable consécration pour les deux tourtereaux après avoir connu des hauts et des bas dans leur relation. Mais quelle est la prochaine étape de leur couple ? STAR24 vous raconte tout !

Il y a quelques jours, Carla Moreau et Kevin Guedj étaient victimes d’un cambriolage. De ce fait, ils ont décidé de quitter le sud de la France pour aller s’installer à Londres. Parents d’une petite Ruby depuis octobre dernier, beaucoup se demandent si les jeunes parents comptaient prochainement agrandir la famille. Quatre mois après la naissance de sa fille, la belle blonde a mis fin au doute en déclarant sur Snapchat: « Ce que j’ai vécu est tellement beau. Donc oui, je pense qu’il y a aura probablement un deuxième bébé plus tard (…) Je me verrai bien à nouveau enceinte. C’est drôle car quand je l’étais, j’en avais marre. Mais là, ça me manque. Bon, on va attendre hein… Mais la grossesse me manque ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carla Moreau (@carlamoreau_____) le 21 Janv. 2020 à 7 :51 PST

Régulièrement, Carla Moreau adresse de jolies déclarations à sa fille comme pour ses deux mois: « 2 mois aujourd’hui 🎉que le temps passe si vite je me rappelle encore quand nous étions à la clinique dans l’attente de ta venue j’avais si peur et j’étais à la fois si exciter de te rencontré 2 mois déjà 60petits jours pourtant j’ai l’impression que tu fais partie de notre vie depuis toujours .. 😘 Ton papa et moi nous te promettons de t’apporter tous ce que tu désir dans ta vie pour que tu sois là plus heureuse au monde ma fille 🙏 je t aime ❤️ @rubyguedj @childsplayclothing« .

Vous l’aurez compris, il est encore un peu trop tôt pour Carla Moreau et Kevin Guedj pour renouveler l’expérience et ils profitent de leur petite Ruby.

