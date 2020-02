Dans quelques jours, Carla Moreau sera de retour sur les écrans dans « Les Marseillais aux Caraïbes ». Celle qui a été cambriolée et qui vit actuellement à Londres est la maman comblée d’une petite Ruby. D’ailleurs, sa fille est son portrait craché. La preuve en images !

Carla Moreau est actuellement dans une période difficile dans sa relation mère/fille avec Ruby. D’ailleurs, elle a lancé un appel à l’aide avec Kevin Guedj. La candidate a alors lâché sur Snapchat: « Avis à ma communauté ! J’appelle toutes les mamans de cette planète pour me donner des conseils ! En ce moment, je ne me focalise que sur ma fille. Je suis arrivée à un stade où je ne veux plus sortir, manger au restaurant, sortir dehors, la nuit… Ni même ne serait-ce qu’une fête par semaine, je n’ai plus envie. Parce que je sais qu’il n’y a pas ma fille«

« Même pour mon couple c’est important, mais en fait je n’arrive pas. Je ne vois pas l’intérêt de faire la fête… J’ai grave du mal. Pourtant avant je le faisais, même une nuit, je la laissais pour aller sortir avec Kevin, pour faire des choses. Mais là en ce moment je n’y arrive plus, elle me fait tellement de jolies choses, je ne veux pas la lâcher, je l’aime trop. Je pense que c’est une phase mais Kevin parfois ne comprend pas. Il veut sortir, il me dit ‘viens on s’amuse, on peut sortir même 2-3 heures.’ Mais en fait même ça, ça me saoule, je veux être qu’avec ma fille ! Si vous pouvez m’aider, me conseiller, ça me ferait plaisir », a-t-elle ajouté. Espérons pour elle que cela passe bientôt !

En attendant, Carla Moreau a posté une photo d’elle et une autre de Ruby sur sa story Instagram. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Trop chou !

