Ce n’est pas tous les jours facile d’être influenceur et candidat de télé-réalité. Récemment, Carla Moreau a été critiquée à cause de sa liposuccion. Cette fois-ci, c’est au sujet de son dernier placement de produits que la belle blonde a agité la Toile. Découvrez pourquoi.

Après plusieurs semaines de doute, Carla Moreau a finalement brisé le silence et a avoué qu’elle avait eu recours au bistouri. La future femme de Kevin Guedj a ainsi révélé : « Vous avez été nombreux à me demander si j’avais fait une liposuccion… Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j’ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j’ai eu recours à une liposuccion (…) Je ne l’ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j’ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J’étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c’est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas… Et c’est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n’ai pas le mental pour faire du sport intense. J’avoue qu’au début, j’étais down après l’opération, comme quand j’avais accouché (…) Je ne me mettrais plus en maillot de bain parce que j’étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m’aimais pas, c’était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça ! ».

Mais cette fois-ci, c’est un autre sujet qui a fait parler de Carla Moreau. En effet, son placement de produits pour une chaussure a fait un badbuzz… puisqu’elle s’est trompée de pied. Ainsi, les internautes ont écrit des messages tels que: « Ptdr, je n’en peux plus. Ça manque tellement de crédibilité ». Ou encore: « Ce n’est pas non plus sa taille de chaussure » et « Oh puta*n, on touche le fond là ». Mais aussi: « Je n’en peux plus ! Ils fatiguent ces gens-là et celle-là, c’est vraiment une pauvre blonde » et « Je n’ai jamais vu une connerie pareille ». Outch, ça pique !

