Il y a quelques semaines de cela, Caroline Receveur se mariait à Hugo Philip. Peu de temps après, les deux tourtereaux ont quitté Londres et Paris pour poser leurs cartons à Dubaï. Un changement de vie un peu perturbant pour la belle influenceuse. STAR24 vous explique pourquoi.

La vie de Caroline Receveur a beaucoup changé ces derniers mois. Récemment, la maman de Marlon s’est livrée à ce sujet auprès de sa communauté et a déclaré: « Je vous avais dit que j’avais envie de vous parler plus souvent mais mon quotidien prend le dessus et je ne prends même pas le temps de communiquer ne serait-ce que sur mes propres marques. J’ai tellement la tête dans le guidon, je passe la journée devant l’ordinateur, je ne me maquille pas, je suis en t-shirt… Les trois-quarts du temps, je ne trouve pas le temps, mes journées passent vite, je me réveille à 6h45, Marlon va à l’école une heure plus tard et après je ne vois pas le temps passer ».

Elle poursuit: « J’ai pris du poids mais c’est ok, je ne vais plus au sport depuis un mois et demi alors que c’est mon seul moment à moi, je ne prends pas le temps de manger correctement mais je me dis que c’est ok ». Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien de son mari qui a récemment amusé la Toile avec son fils. Hugo Philip a répondu en disant: « Tu gères l’administratif pour la maison, la paperasse pour Marlon, les nouveaux projets (…)Tous les jours, tu gères les collabs, tes marques Osée, Recc… Tu fais des calls avec les équipes… C’est comme si tu gérais quatre entreprises en même temps et le problème, c’est que tu as du mal à déléguer, donc forcément à un moment donné…C’est ok de ne pas être parfaite sur tous les points et d’abandonner un moment quelques projets ou loisirs pour y revenir plus tard. Il ne faut pas culpabiliser, tu ne peux pas gérer quatre business, être au four et au moulin, être une fitness girl et une maman formidable ».

Un message positif qui a dû lui faire du bien !

