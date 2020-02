Caroline Receveur est une femme comblée. Entre son histoire d’amour touchante avec Hugo Philip, son adorable petit Marlon ou encore ses projets professionnels qui brillent à chaque fois: elle peut vraiment être fière de son parcours. Ancienne candidate de télé-réalité, c’est une véritable femme d’affaires et influenceuse de référence pour un bon nombre de personnes.

Entre le thé detox, ses collaborations pour des marques de bijoux et maquillages ou encore les vêtements… Caroline Receveur ne s’arrête pas ! Après plusieurs collections capsules, la belle blonde nous a bel et bien prouvé qu’elle était une véritable fashionistas. Après avoir déjà dévoilé une collection pour RECC Paris, la maman de Marlon a un peu plus travaillé cette nouvelle gamme qu’elle considère comme un peu plus personnelle. Fière de son projet, elle a présenté la chose sur son Instagram en postant quelques photos où l’on découvert de magnifiques pièces et outfits.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 20 Févr. 2020 à 8 :58 PST

Ainsi, celle qui s’est séparée de l’un de ses tatouages a précisé: « NEW CO @reccparis IS OUT !!! 🔥 C’est de loin la collection dont je suis la plus fière et j’espère que vous prendrez autant de plaisir à la porter que j’en ai pris à la créer ✨ J’ai choisis de me recentrer, de faire une collection qui me ressemble de A à Z et de ne pas laisser de place à « l’à peu près » en augmentant encore un peu plus mon niveau d’exigence. Après 4 collections et presqu’un an d’ancienneté, j’apprends de mes erreurs et progresse un peu plus chaque jour dans ce rôle de directrice artistique et créatrice de mode. Merci pour toutes vos remarques constructives et votre engouement pour RECC Paris 🙏🏻 J’ai déjà hâte de vous dévoiler la future collection sur laquelle mes équipes et moi-même travaillons actuellement! 👉🏻 www.recc-paris.com ». On ne sait pas vous, mais chez STAR24 on a déjà des pièces coups de cœur !

