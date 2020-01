Hugo Philip et Caroline Receveur forment l’un de nos couples goals préférés du côté des influenceurs. D’ailleurs, pour leur troisième anniversaire, le papa de Marlon a fait une magnifique déclaration à la femme de sa vie. On fond devant tant de mignonnerie !

On peut dire ce que l’on veut, une chose est sûre: Caroline Receveur et Hugo Philip sont faits l’un pour l’autre. Très amoureux, ils ont concrétisé leur relation en devenant les heureux parents d’un petit garçon prénommé Marlon. Seulement voilà, ils ne perdent jamais l’occasion de garder un peu de magie et de romantisme entre eux comme pour l’anniversaire du mannequin. En ce 10 janvier 2020, ils ont soufflé sur leur troisième bougie.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 10 Janv. 2020 à 12 :16 PST

D’ailleurs, Hugo Philip a sorti le grand jeu à sa chérie. En effet, il lui a adressé une magnifique déclaration d’amour sur Instagram. Sous une série de leurs meilleures photos, il lui a écrit: « Tous ces gens qui courent sans s’arrêter, se croisent sans se voir, se frôlent sans se toucher, alors qu’il suffirait de si peu, un instant, un arrêt, une parole, un sourire, pour que leur existence soit transformée. Il y a 3 ans jour pour jour, je croisais dans la rue celle qui allait bouleverser ma vie, me faire tomber pour la première fois amoureux, me faire devenir Papa, me faire mûrir, grandir, tout en gardant ce trait d’insouciance et de légèreté qui m’a toujours définit. 3 ans plus tard, quand certains films prétendent que la magie disparaît, tu continues de me fasciner, de m’inspirer, et de me rendre chaque jour un peu plus fou amoureux de toi. I Love you @carolinereceveur ❤️ »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hugo Philip (@hugophilip) le 10 Janv. 2020 à 12 :23 PST

Un message qui n’a laissé personne indifférent puisque ses followers ont commenté en masse. D’ailleurs, Caroline Receveur a répondu à Hugo Philip en disant: « Awww mon amoureux 🙈❤️ ». Joyeux anniversaire aux deux tourtereaux !

