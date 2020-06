Cela fait maintenant deux ans que Caroline Receveur a goûté aux joies d’être maman avec la naissance de son fils Marlon. Malheureusement, elle ne peut pas partager ce bonheur avec son papa décédé en 2016. A l’occasion de l’anniversaire de sa disparition, celle qui a avoué sa chirurgie secrète lui a livré un joli hommage sur les réseaux sociaux.

Le 29 mai 2016 restera à jamais gravé dans la mémoire de Caroline Receveur. En effet, il s’agit de la date de décès de son papa. C’est sur ses réseaux sociaux que celle qui a poussé un coup de gueule après le déconfinement avait annoncé la triste nouvelle en disant: « C’est une Fête des mères un peu particulière pour moi aujourd’hui. Mon papa s’est éteint cette nuit après 9 années d’un combat éprouvant contre la maladie ». « Pendant un mois, il a des fourmis dans les mains, fait tomber des verres. Mais les médecins ne prennent pas ses symptômes au sérieux. Malheureusement, trois semaines plus tard, mon père fait un accident vasculaire cérébral . On le transporte d’urgence à l’hôpital de Nancy. Je fonce le retrouver mais il ne parle plus. Son regard n’est plus le même » a-t-elle également précisé chez Paris Match.

Quatre ans plus tard, la belle blonde ne l’oublie pas. Bien au contraire. Ainsi, Caroline Receveur a écrit dans sa story Instagram : « 4 ans déjà… ton énergie, ta force et ton amour me poussent un peu plus chaque jour à me dépasser et à te rendre fier. Tu me manques… ». Puis, dans une vidéo d’elle dans sa voiture où elle écoutait comme c’est bon de Jenifer, elle a légendé la publication du message suivant: « Ce que je dirais à mon papa si je pouvais le voir ne serait-ce qu’une minute. Merci Jenifer pour cette chanson qui me met les larmes aux yeux en ce jour si particulier ».

Un joli hommage en cette triste journée.

