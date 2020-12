Caroline Receveur vit depuis plusieurs semaines à Dubaï. Seulement voilà, elle n’a pas eu l’intention de passer les fêtes seule avec son mari Hugo Philip et son fils Marlon puisque sa famille l’a rejoint pour un très beau noël. Sa sœur a d’ailleurs agité ses folllowers. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Caroline Receveur se livrait sur son petit coup de mou. En effet, sa nouvelle vie a beaucoup chamboulé son quotidien et elle se retrouve dépassée par les événements. En effet, la jeune femme a même parlé sans tabou de sa prise de poids. Mais pas de panique, Hugo Philip est là pour l’épauler. Ce n’est pas tout puisque l’arrivée de ses proches a dû lui permettre de se changer les idées et surtout prendre un bol d’air frais. La présence de sa petite sœur a dû lui faire beaucoup de bien.

D’ailleurs, la ressemblance entre elle et Caroline Receveur est frappante. Sur sa dernière photo instagram, les deux sœurs ont posé devant le sapin et ont complètement séduit les internautes. Ainsi, la femme d’Hugo Philip a reçu des commentaires sous la photo légendée par « Tic et Tac vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 🎄✨#MerryChristmas » tels que: « Vous êtes canon les filles ❤️ », « Magnifique ta tenue Caroline 😍😍😍 » et « Les plus belles😍😍 ». Ou encore: « Joyeuses fêtes les sistas, quelles beautés et surtout quelle ressemblance », « wow deux sosies », « passez de très belles fêtes les filles » et « Beautiful 😍 ».

En tout cas, Caroline Receveur semble avoir retrouvé le sourire et savourer pleinement les moments passés avec sa famille. Espérons que cela lui permette de reprendre du poil de la bête pour qu’elle puisse revenir en force avec tout ses nouveaux projets. On ne sait pas vous mais chez STAR24, on aimerait beaucoup voir les deux sœurs proposer quelque chose en duo.

