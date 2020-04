Depuis plusieurs années, Caroline Receveur partage sa vie entre Londres et la France. Compagne comblée par son chéri Hugo Philip, l’influenceuse est également l’heureuse maman d’un petit garçon prénommé Marlon. Après un mois de confinement, comment se passe ce quotidien en famille ? On a la réponse !

Bien qu’elle ne cache rien de son quotidien à ses followers, Caroline Receveur garde malgré tout une part de jardin secret. Notamment sur les coulisses de sa vie de famille. D’ailleurs, elle a récemment avoué qu’elle a eu recours à une intervention chirurgicale. C’est au cours d’une interview accordée à Gala que la jeune femme a révélé à quoi ressemblait son quotidien confiné: « Je m’estime chanceuse. Je suis entourée des gens que j’aime et on est tous en bonne santé (…) Le plus heureux, c’est notre fils, Marlon. Il vit sa meilleure vie. C’est mon rayon de soleil. Je suis à 200 % avec lui et ça fait du bien (…) J’ai passé mes deux premières semaines à faire du rangement. J’ai trié mes affaires, la cuisine, mes papiers, la totale. Le ménage, je le fais une fois par semaine, mais à fond. Ça me détend et je suis très satisfaite de moi quand notre appartement est rutilant« .



Les nouvelles passions de Caroline Receveur ? Les crêpes et le chocolat. « Je suis une grande fan de galettes bretonnes. Ma touche perso, c’est de les garnir d’un peu d’avocat. C’est génial. Je suis aussi une addict au chocolat noir aux noisettes », a-t-elle avoué tout en révélant qu’elle était moins assidue au sport que son chéri.

Malgré cela, la jeune femme trouve toujours le moyen de donner de ses nouvelles et à s’adonner aux défis des réseaux sociaux comme par exemple le « First pic challenge ». En tout cas, on ne sait pas vous mais on adore découvrir les aventures du petit Marlon et ses parents !

