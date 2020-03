Tic tac ! Vendredi prochain, vos braqueurs préférés seront de retour avec la saison 4 de « La Casa de Papel ». Nous pourrons enfin connaître le sort de Nairobi mais pas que ! D’ailleurs, Alvaro Morte alias « El Profesor » vient de faire des révélations concernant la suite.

Il y a quelques jours, on apprenait qu’une actrice de La Casa de Papel était atteinte du Coronavirus. Mais ce que certains ignorent c’est que Alvaro Morte a frôlé le pire avec son cancer quelques années auparavant. « Au début, je pensais que j’allais mourir, qu’ils allaient me couper la jambe… Mais rien ne s’est passé. Mais à ce moment là, je me disais si je meurs dans trois mois, est-ce que je peux le faire calmement ? Est-ce que j’ai respecté les gens qui m’entourent et qui m’aiment ? Est-ce que j’ai été fidèle à mes principes ? », a-t-il confié au micro de Revista Cocktail. Aujourd’hui, il interprète probablement l’un des personnages forts des séries Netflix.

En parlant de cela, l’interprète de El Profesor a un peu teasé la suite de la Casa de Papel. Et à lire les propos de Alvaro Morte chez Mundo Deportivo, les prochains rebondissements s’annoncent riches en action et en émotion… Ainsi, le comédien espagnol a révélé : « La prochaine saison est encore plus travaillée et dès les premiers épisodes, elle mettra l’accent sur l’émotion. Cette suite sera l’occasion de découvrir plus en profondeur tous les personnages et vous allez voir, il y aura de l’action ! C’est très excitant (…) Nous avons tourné nos scènes, mais nous ne connaissons pas le résultat.«

Bon et bien vous l’aurez compris, même les personnages des braqueurs en rouge de la Casa de Papel ignorent certaines parties de la série. Avec le confinement nous allons pouvoir savourer tous les épisodes au plus vite. On a hâte, et vous allez-vous suivre la suite ?

Tic tac ! Vendredi prochain, vos braqueurs préférés seront de retour avec la saison 4 de « La Casa de Papel ». Nous pourrons enfin connaître le sort de Nairobi mais pas que ! D’ailleurs, Alvaro Morte alias « El Profesor » vient de faire des révélations concernant la suite.

Il y a quelques jours, on apprenait qu’une actrice de La Casa de Papel était atteinte du Coronavirus. Mais ce que certains ignorent c’est que Alvaro Morte a frôlé le pire avec son cancer quelques années auparavant. « Au début, je pensais que j’allais mourir, qu’ils allaient me couper la jambe… Mais rien ne s’est passé. Mais à ce moment là, je me disais si je meurs dans trois mois, est-ce que je peux le faire calmement ? Est-ce que j’ai respecté les gens qui m’entourent et qui m’aiment ? Est-ce que j’ai été fidèle à mes principes ? », a-t-il confié au micro de Revista Cocktail. Aujourd’hui, il interprète probablement l’un des personnages forts des séries Netflix.

En parlant de cela, l’interprète de El Profesor a un peu teasé la suite de la Casa de Papel. Et à lire les propos de Alvaro Morte chez Mundo Deportivo, les prochains rebondissements s’annoncent riches en action et en émotion… Ainsi, le comédien espagnol a révélé : « La prochaine saison est encore plus travaillée et dès les premiers épisodes, elle mettra l’accent sur l’émotion. Cette suite sera l’occasion de découvrir plus en profondeur tous les personnages et vous allez voir, il y aura de l’action ! C’est très excitant (…) Nous avons tourné nos scènes, mais nous ne connaissons pas le résultat.«

Bon et bien vous l’aurez compris, même les personnages des braqueurs en rouge de la Casa de Papel ignorent certaines parties de la série. Avec le confinement nous allons pouvoir savourer tous les épisodes au plus vite. On a hâte, et vous allez-vous suivre la suite ?