Il s’en est passé des choses pour la JLC Family. En effet, Jazz et Laurent auraient pu perdre Cayden l’été dernier. Fort heureusement, les choses sont rentrées dans l’ordre et le petit garçon a pu souffler sa première bougie ce week-end et c’est adorable !

Alors qu’ils étaient en plein tournage de la deuxième saison de la JLC Family, Jazz et Laurent ont eu la peur de leur vie. En effet, Cayden a failli mourir après une noyade dans la piscine. D’ailleurs, la jeune maman a révélé qu’elle aurait pu tout arrêter si elle l’avait perdu. « Aujourd’hui, je vais être très honnête avec vous. S’il était arrivé un drame à Cayden, j’aurais coupé les réseaux sociaux. S’il était arrivé un drame à mon fils, j’aurai quitté Snapchat, Instagram. J’aurai tout quitté, j’aurai tout arrêté télé et tout. Grâce à Dieu, on en est pas là, mon fils est là (…) Il continue sa vie, je continue la mienne (…) Jamais de toute ma vie je serais restée sur les réseaux sociaux (…) Ce dont j’aurais besoin c’est de ma famille et mes amis mais surtout de vivre dans l’ombre (…) Pour vous prouver à quel point ce n’est pas une priorité dans ma vie », a-t-elle confié sur Snapchat.



Aujourd’hui, tout cela est derrière eux. Jazz a pu faire la fête pour le premier anniversaire de Cayden. A cette occasion, la maman de la JLC Family lui a fait une tendre déclaration sur Instagram. « Mon fils , aujourd’hui c’est ton anniversaire tu fêtes tes 1 an seulement et pourtant tu as déjà vu et vécu beaucoup de choses. Mon fils maman à les larmes qui coulent en pensant à ces années avec toi mon KING . Oui mon fils tu es un roi , on aurai pu ne jamais fêter cet anniversaire aujourd’hui, j’apporte tout mon soutien aux parents avec des enfants malade ou partie trop tôt . Mon fils, tu seras toujours le plus spécial à mes yeux. Maman voulait t’appeler CHANCE ou CHYNE et papa avait finalement choisi CAYDEN , mais quelque part ses 3 noms te vont à merveille. Mon fils je te fait la promesse de t’accompagner toute ta vie de jamais te lâcher, jamais. Bon anniversaire l’homme de ma vie @cayden_gcl ❤️ », a-t-elle déclaré.



Trop mignon !

