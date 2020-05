Après avoir été découverte dans « Les Anges 11 », Céline Morel devait participer à « La Villa des cœurs brisés 5″. Malheureusement, les projets de la jeune femme ont été changés. A-t-elle été évincée ou son absence serait liée à son rapprochement avec l’ex de Beverly ? STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques jours, Vivian Grimigni affolait la Toile à cause de sa déclaration surprenante à Céline Morel. « La souffrance peut occuper une telle place qu’on en oublie le bonheur. Parce qu’on ne se rappelle pas avoir été heureux. Et puis, un jour, on ressent quelque chose d’autre, ça nous fait bizarre, seulement parce qu’on n’a pas l’habitude, et à ce moment précis, on se rend compte qu’on est heureux. Et ce changement je te le dois entièrement merci mon ❤️ @morel_celine« a-t-il écrit accompagné d’une photo d’elle sur Instagram qu’il a supprimé depuis.

Mais où en sont-ils aujourd’hui ? Céline Morel a pris la parole à ce sujet au cours d’une interview accordée à nos confrères de VDBuzz à qui elle a lâché: « Dans ma vie amoureuse il n’y a rien d’officiel, après Vivian m’a fait une petite déclaration sur un live, il m’a dit qu’on allait se voir après le confinement, qu’on allait peut-être faire un voyage tous les deux… Pour l’instant on est potes, après je ne sais pas, on verra ». Bon et bien cela promet ! Reste à savoir si cela va passer d’amitié à d’amour entre les deux candidats. Selon la Suissesse, il serait trop fou pour elle et ne s’imagine pas en relation avec lui. Formeraient-ils un bon couple selon vous ?

En ce qui concerne la Villa des cœurs brisés 5, elle devait effectivement y participer. Malheureusement, la place de Céline Morel a finalement été annulée. Aimeriez-vous revoir celle qui a défendu Anthony Lyricos en poussant un énorme coup de gueule sur les écrans ?

