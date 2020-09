Le 28 août 2020, Chadwick Boseman est décédé à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer du côlon contre lequel il luttait depuis quatre ans. L’annonce de la disparition de la star de Black Panther a fait l’effet d’une bombe. Ses proches lui ont fait leurs adieux ce weekend. STAR24 vous raconte tout.

Cette année a été plutôt maudite chez nos stars préférées. 2020 a commencé avec la mort tragique de Koba Bryant au côté de sa fille aînée lors d’un accident d’hélicoptère. Le 28 août 2020, c’est la disparition de Chadwick Boseman qui a anéanti les fans de Black Panther à travers les quatre coins du monde. L’acteur est décédé des suites de son cancer du côlon qu’il combattait depuis quatre ans.

D’ailleurs, son acolyte Michael B. Jordan lui a adressé une lettre d’adieu bouleversante où l’on a pu lire: « J’ai essayé de trouver les mots, mais rien ne se rapprochait de ce que je ressens. Je me suis souvenu de chaque moment, chaque conversation, chaque rire, chaque désaccord, chaque accolade…. tout.Une des dernières fois où on s’est parlés, tu m’as dit qu’on était liés à vie, et maintenant la vérité de tes propos est plus encore plus signifiante (…) Tu m’as montré comme être une meilleure personne, comment atteindre ses objectifs et créer un héritage. Et peu importe si tu le savais ou pas, j’ai observé, appris et constamment été motivé par ta grandeur (…) Tout ce que tu as donné au monde… les légendes et héros que tu nous as montrés, on vivra avec ça pour l’éternité. Mais le truc qui fait le plus mal, c’est de comprendre maintenant quel héros et légende tu es. Même en traversant tout ça, tu n’a jamais perdu de vue ce que tu adorais le plus. Tu t’es occupé de ta famille, tes amis, de ton talent, ton esprit. Tu t’es aussi occupé des enfants, de la communauté,de notre culture et humanité. Tu as pris soin de moi. Tu es mon grand frère et je n’ai jamais eu la chance de te le dire quand tu étais encore là. Je sais maintenant, plus que jamais, que le temps est compté avec les gens qu’on aime et admire. Ton honnêteté, ta générosité, ton sens de l’humour et tes cadeaux incroyables vont me manquer. Ça me manque cette sensation et ce privilège de partager des scènes de tournage avec toi. Je vivrai les derniers jours de ma vie comme tu l’as fait. Avec grâce, courage et pas de regrets ».



Ce samedi 5 septembre, ses anciens collègues de Black Panther ont accompagné sa femme Taylor Simone Ledward pour faire un dernier adieu à l’acteur lors d’une cérémonie privée à Malibu. Lors de ce moment bouleversant, le groupe s’est réuni autour d’une table avec une photo de lui entourée de fleurs. Face à l’océan, la cérémonie s’est poursuivie grâce au rythme du handpan, un instrument de percussion. Chadwick Boseman adorait jouer de ce tambour africain.

