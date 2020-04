En janvier dernier, Christina Milian donnait à son fils Isaiah, fruit de ses amours avec M Pokora. Et en l’espace de quelques semaines, celle qui a giflé son amoureux a déjà perdu un bon nombre de ses kilos de grossesse et arbore une taille fine parfaite. Mais quel est son secret ? STAR24 vous donne la réponse !



Il y a quelques jours, Christina Milian agitait la Toile en postant un adorable selfie avec Isaiah. Interrogée sur sa perte de poids, la chanteuse s’est livrée à ce sujet et attention à vos stylos ! C’est grâce à sa dernière vidéo Tik Tok relayée sur Instagram que nous avons su comment elle a réussi à se délester de ses kilos en trop: grâce à une ceinture de sudation. « Transpirer et faire fondre le poids du bébé pendant que les enfants font une sieste… Enfin ! Bientôt prête pour cet été ! » a-t-elle révélé.

Ce n’est pas la première fois que celle qui est maman de deux enfants s’est confiée sur sa pris de poids. Ainsi, Christina Milian avait partagé ses craintes par rapport à son apparence et a lâché: « Au début j’étais inquiète car après la naissance, j’ai fait beaucoup de rétention d’eau. Je me regardais dans le miroir et je me disais : « Qu’est-ce qu’il se passe, je ressemble à Bob l’éponge… » J’ai alors essayé de ne pas laisser ces pensées m’envahir et je me suis félicitée d’avoir fabriqué un être humain ! Et avec la foi, l’hydratation, l’allaitement, ma confiance en moi est revenue.«

Fort heureusement, celle dont le fils lui mène déjà la vie dure a vite retrouvé sa ligne. Notamment grâce à son alimentation et ses séances de sport. Quoi qu’il en soit, on adore suivre son quotidien de maman et de compagne comblée à travers les réseaux sociaux. Que pensez-vous de Christina Milian ?

