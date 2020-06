Cindy Lopes ne porte pas vraiment Loana dans son cœur et l’a fait savoir. En effet, la jeune maman s’est complètement lâchée à son sujet au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Il y a quelques jours, l’absence et le silence de Loana sur les réseaux en inquiétaient plus d’un(e). Mais certainement pas Cindy Lopes qui a admis l’avait déjà taclé à de nombreuses reprises. Ainsi, l’ancienne secrétiste a lâché: « J’ai déjà clashé Loana dans mon livre ouais. Mais pas que dans mon livre. Il y avait plusieurs personnes sur un plateau et j’étais invitée. Elle a commencé à me dire: ‘oui tu m’as traitée de caissière alors que toi tu n’es pas animatrice alors que moi je suis chroniqueuse’ (…) J’ai dit alors que je n’ai pas pitié de toi et tes fausses tentatives de suicide. J’ai plutôt pitié de ta fille que tu as abandonnée. La première tentative de suicide elle était voilà… et après elle les a vendues (…) J’en ai marre des gens qui ont pitié d’elle ».

Avant de poursuivre en portant des accusations plutôt graves sur les addictions toujours au goût du jour chez Loana. Cindy Lopes a donc poursuivi: « Pour moi elle a un physique de travelo, je la trouve moche (…) Je la trouve c*nne (…) Ce n’est pas parce qu’elle chiale à tout bout de champ qu’on doit avoir pitié d’elle. Moi j’ai frôlé l’AVC, surmenée et tout ça, je n’ai pas été chialer. Elle, elle est une loque parce qu’elle se came et qu’elle se fout de al cocaine dans le nez ».

Pas sûr que ces révélations vont faire plaisir à Loana qui fait partie des candidats qui se sont lancés dans la musique. Que pensez-vous des propos de Cindy Lopes qui n’a toujours pas la langue dans sa poche malgré les années qui passent ?

Cindy Lopes ne porte pas vraiment Loana dans son cœur et l’a fait savoir. En effet, la jeune maman s’est complètement lâchée à son sujet au cours d’une interview accordée à nos confrères de Gossip Room.

Il y a quelques jours, l’absence et le silence de Loana sur les réseaux en inquiétaient plus d’un(e). Mais certainement pas Cindy Lopes qui a admis l’avait déjà taclé à de nombreuses reprises. Ainsi, l’ancienne secrétiste a lâché: « J’ai déjà clashé Loana dans mon livre ouais. Mais pas que dans mon livre. Il y avait plusieurs personnes sur un plateau et j’étais invitée. Elle a commencé à me dire: ‘oui tu m’as traitée de caissière alors que toi tu n’es pas animatrice alors que moi je suis chroniqueuse’ (…) J’ai dit alors que je n’ai pas pitié de toi et tes fausses tentatives de suicide. J’ai plutôt pitié de ta fille que tu as abandonnée. La première tentative de suicide elle était voilà… et après elle les a vendues (…) J’en ai marre des gens qui ont pitié d’elle ».

Avant de poursuivre en portant des accusations plutôt graves sur les addictions toujours au goût du jour chez Loana. Cindy Lopes a donc poursuivi: « Pour moi elle a un physique de travelo, je la trouve moche (…) Je la trouve c*nne (…) Ce n’est pas parce qu’elle chiale à tout bout de champ qu’on doit avoir pitié d’elle. Moi j’ai frôlé l’AVC, surmenée et tout ça, je n’ai pas été chialer. Elle, elle est une loque parce qu’elle se came et qu’elle se fout de al cocaine dans le nez ».

Pas sûr que ces révélations vont faire plaisir à Loana qui fait partie des candidats qui se sont lancés dans la musique. Que pensez-vous des propos de Cindy Lopes qui n’a toujours pas la langue dans sa poche malgré les années qui passent ?