Révélée lors de la première saison des « 10 Couples Parfaits », Claire Tomek s’est retirée des écrans après sa participation aux « Anges 10 ». Depuis, celle qui a été victime d’une agression a retrouvé chaussure à son pied et n’a pas honte de partager son bonheur avec ses followers. STAR24 vous montre qui est l’heureux élu.

En mars dernier, Claire Tomek surprenait tout le monde en annonçant ses fiançailles. Pourtant très discrète sur les réseaux sociaux concernant sa vie sentimentale, la jeune femme s’était livrée en disant: « Je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée mais là c’est une grande nouvelle que j’annonce : « J’ai dis OUI 💍 ( bon pas tout à fait, j’ai plutôt dis « t’es vraiment trop naze a cause de toi on va rater le début du film, allo je te parle ! » puis je me suis retournée et il avait mis son genou à terre .. dans une flaque. J’ai pleuré et après j’ai demandé « c’est pas du toc j’espère 😂 ») (…) Même si ça m’fait peur, j’te l’dis, il y a une grande place dans mon cœur pour toi (…) Tu m’as laissé le temps d’apprendre à m’aimer un peu, beaucoup (…) J’dois t’avouer, j’ai hâte d‘être une Madame. Mais surtout je me suis fait la promesse d’être à la hauteur, avec un p’tit cœur, pas si p’tit finalement, complètement à toi #isaidyes #fiancailles« .

Aujourd’hui, Claire Tomek a passé un nouveau cap puisqu’elle a posté une photo d’elle avec son chéri accompagnée du message suivant: « Un an et quelques plus tard , une bague au doigt, une maison et pleins d’animaux ❤️. Je ne suis toujours pas célibataire, donc arrêtez de m’envoyer des photos de vos trucs degueulasses ou de me demander de faire connaissance 🤷🏻‍♀️. Vous croyez vraiment qu’en envoyant ce genre de messages aux femmes on va se dire « waaaaw MERCI ! Je serais ravie de ride cette mi molle de 10 cm » VRAIMENT ? 😂 ».

Une bonne façon de répondre aux garçons irrespectueux et aux mauvaises langues !

