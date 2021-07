Deux ans après sa rupture avec Mathieu Johann, Clémence Castel a retrouvé chaussure à son pied et s’est fait une joie d’annoncer la nouvelle à sa communauté. Mais ce n’est pas tout puisque la personne qui partage sa vie est… une femme. C’est sur Instagram qu’elle a fait son coming-out tout en partageant son bonheur avec Marie. Regardez !

Durant douze ans, Clémence Castel a partagé sa vie avec Mathieu Johann avec qui elle a eu deux enfants : Louis (né en 2012) et Marin (né en 2014). Séparés depuis 2019, leur rupture avait surpris tout le monde. Aujourd’hui, l’ancienne candidate de Koh Lanta a refait sa vie avec une femme. Comblée d’amour, elle s’est livrée sans filtres en commençant par déclarer: « Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui. Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi… Beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, comprendront, feront preuve d’indulgence et d’ouverture d’esprit… Je vous remercie par avance du fond du cœur… Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront… À ceux là… Je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui… Et peut être qu’à ce moment là… Ils comprendront et accepteront… »

Clémence Castel : l’ex-gagnante de Koh-Lanta a fait son coming-out

Outre cette déclaration d’amour, Clémence Castel a fait référence à son ex et a ajouté: « Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout…Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n’ai aucune envie de me cacher… Et aujourd’hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure… Remplie d’imprévus, d’émotions et d’amour. L’important à mes yeux étant d’écouter et de faire confiance à cette petite voix dans notre tête, qui nous guide vers qui nous sommes vraiment et ce qui est réellement bon pour nous… Je vous embrasse…❤️❤️❤️ ».

Que du bonheur à elles deux en tout cas !