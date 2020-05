Cela faisait plusieurs jours que les fans s’en doutaient, c’est désormais officiel : Lili Reinhart et Cole Sprouse ont rompu. Mais quelles sont les raisons qui ont mis fin à la relation entre les deux stars dont les vidéos intimes ont fuité sur la Toile ? Explications.

L’année 2020 n’aura pas été parfaite pour toutes nos stars préférées ! Après Brian Austin Green et Megan Fox qui ont rompu, c’est au tour de Cole Sprouse et Lili Reinhart. Mais leur relation se serait terminée bien avant le confinement à en croire les dires d’une source proche de celle qui a failli être victime d’un kidnapping à Page Six : « Cole et Lili ont rompu avant l’arrivée de la pandémie et ont passé le confinement séparés. Ils restent de bons amis« . Si les principaux concernés n’ont pas encore réagi, d’autres proches ont donné une autre version à E! News.

« Tout allait bien entre Lili et Cole quand le tournage de Riverdale s’est arrêté mais ils ont décidé de s’isoler séparément et la distance n’a jamais été une chose bien dans leur relation. Quand Cole et Lili sont ensemble, tout va bien. Ils ont une relation très intime et affectueuse mais les choses sont plus compliquées quand ils sont séparés (…) Ils ont décidé de ne pas se confiner ensemble et ils savaient tout de suite que ça ne marcherait pas. Ils savent tous les deux qu’ils communiquent mieux quand ils sont ensemble en chair et en os et ça ne fonctionnait pas » ont indiqué les informateurs.

Serait-ce donc une séparation pour éviter une rupture entre celle qui s’est confiée sur sa dépression et Cole Sprouse ? En tout cas, les messages de Lili Reinhart ont alerté leurs admirateurs. En attendant, ces informations sont à prendre avec des pincettes jusqu’à ce que les deux principaux concernés mettent enfin les choses au clair.

