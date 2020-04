Cela fait maintenant plus de deux semaines que le confinement est de rigueur aux quatre coin du monde. Et même vos stars préférées sont concernées. C’est le cas de Kylie Jenner qui a récemment fait polémique à cause d’une photo de Stormi. Elle vient même de se faire lyncher.

Après plusieurs mois de séparation, Kylie Jenner et Travis Scott auraient choisi de se redonner une chance. En effet, une source proche a confirmé que les deux tourtereaux se seraient remis ensemble après avoir rompu en Octobre dernier. » Kylie et Travis sont de nouveau ensemble, mais ils font les choses tranquillement. Ils restent dans leur maison respective et ne veulent rien faire de trop public parce que si tout se passe mal, ils ne veulent pas annoncer une nouvelle rupture. En tout cas, ils sont ensemble et sa famille à elle est heureuse, mais souhaite qu’elle fasse attention (…) Kylie et Travis ont tous les deux tiré des bénéfices de leur rupture l’année dernière. La période d’éloignement était nécessaire pour les deux côtés car ils avaient besoin d’un peu d’espace », a révélé l’informateur au micro de The Sun.

Mais aujourd’hui, c’est son confinement qui fait polémique. Récemment, elle a été lynchée pour avoir comparé la situation à sa grossesse. Pour rappel, Kylie Jenner a réussi à la cacher pendant des mois. Et la légende de l’un de ses derniers selfies a fait polémique. Sur celle-ci, on a pu lire: « Je m’ennuie dans la maison et dans la maison je m’ennuie ». Ce à quoi, des internautes ont réagi en lâchant : « Tu es dans cette grande maison et tu arrives encore à t’ennuyer… Reste à un endroit de la maison pendant plusieurs jours puis un autre quelques jours tandis que la plupart d’entre nous n’avons qu’un seul endroit dans lequel rester pendant toute cette quarantaine ». Ou encore: « On s’en fiche ! Tu pourrais plutôt aller donner à manger aux sans-abris ou faire quelque chose d’utile ». Mais aussi: « J’adore voir comment les milliardaires avec un bowling et un cinéma dans leur maison s’ennuient » .

Ça pique !

