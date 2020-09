Cela fait maintenant plusieurs mois que Coralie Porrovecchio vit la meilleure aventure de sa vie : celle de la vie de maman. Si certains la soupçonnent d’être de nouveau enceinte, la chérie de Boubacar Kamara a vite mis un terme aux rumeurs.

En mai dernier, Coralie Porrovecchio donnait naissance à son premier enfant. Un petit garçon prénommé Leeroy, fruit de ses amoures avec Boubacar Kamara. D’ailleurs, la belle brune aurait eu un babyblues. « Ce moment trop trop enthousiaste, j’en avais vraiment marre de ressembler à rien. Deuxième visite chez le pédiatre pour Leeroy. Tout se passe super super bien. J’ai été dormir à 21 heures hier soir. Donc j’étais hyper hyper reposée et là, coup de mou (…) Je pense que l’on met neuf mois à construire un petit être et forcément la grossesse, l’accouchement, l’après accouchement et les complications (…) C’est compliqué, tout est nouveau (…) Pour le petit, tout se passe super bien (…) On a un garçon super gentil, super sage, trop beau (…) C’était ma hantise (…) Ca a vraiment été la rencontre à l’aveugle (…) Il est magnifique (…) Tout se passe super bien à la maison (…) Bob m’aide énormément donc forcément ça allège le travail (…) Le petit est super agréable. Il ne se plaint que quand il a faim ou lorsqu’il est sale (…) Il ne tient pas de moi à ce niveau là » a-t-elle avoué sur Snapchat.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 17 Sept. 2020 à 10 :05 PDT

Mais cette fois-ci c’est à cause d’une rumeur autour d’une deuxième grossesse que Coralie Porrovecchio a pris la parole et a démenti l’information. « « Pour toutes les mauvaises langues, sous mes photos Instagram, non, il n’y a pas de deuxième bébé en route. Effectivement, j’ai encore un petit peu de graisse, normal, je n’ai pas encore retrouvé mes jambes non plus, je suis en train. Mais pas de nouveau bébé. Après, c’est vrai que comme je mets toujours des vêtements larges, forcément, on ne voit pas ma silhouette. Mais je vous assure qu’il n’y a rien si ce n’est de la graisse » a-t-elle lâché.

Au moins, cela a le mérite d’être clair !

Cela fait maintenant plusieurs mois que Coralie Porrovecchio vit la meilleure aventure de sa vie : celle de la vie de maman. Si certains la soupçonnent d’être de nouveau enceinte, la chérie de Boubacar Kamara a vite mis un terme aux rumeurs.

En mai dernier, Coralie Porrovecchio donnait naissance à son premier enfant. Un petit garçon prénommé Leeroy, fruit de ses amoures avec Boubacar Kamara. D’ailleurs, la belle brune aurait eu un babyblues. « Ce moment trop trop enthousiaste, j’en avais vraiment marre de ressembler à rien. Deuxième visite chez le pédiatre pour Leeroy. Tout se passe super super bien. J’ai été dormir à 21 heures hier soir. Donc j’étais hyper hyper reposée et là, coup de mou (…) Je pense que l’on met neuf mois à construire un petit être et forcément la grossesse, l’accouchement, l’après accouchement et les complications (…) C’est compliqué, tout est nouveau (…) Pour le petit, tout se passe super bien (…) On a un garçon super gentil, super sage, trop beau (…) C’était ma hantise (…) Ca a vraiment été la rencontre à l’aveugle (…) Il est magnifique (…) Tout se passe super bien à la maison (…) Bob m’aide énormément donc forcément ça allège le travail (…) Le petit est super agréable. Il ne se plaint que quand il a faim ou lorsqu’il est sale (…) Il ne tient pas de moi à ce niveau là » a-t-elle avoué sur Snapchat.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 17 Sept. 2020 à 10 :05 PDT

Mais cette fois-ci c’est à cause d’une rumeur autour d’une deuxième grossesse que Coralie Porrovecchio a pris la parole et a démenti l’information. « « Pour toutes les mauvaises langues, sous mes photos Instagram, non, il n’y a pas de deuxième bébé en route. Effectivement, j’ai encore un petit peu de graisse, normal, je n’ai pas encore retrouvé mes jambes non plus, je suis en train. Mais pas de nouveau bébé. Après, c’est vrai que comme je mets toujours des vêtements larges, forcément, on ne voit pas ma silhouette. Mais je vous assure qu’il n’y a rien si ce n’est de la graisse » a-t-elle lâché.

Au moins, cela a le mérite d’être clair !