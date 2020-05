STAR24 vous en parlait ce weekend : nous avions des doutes quant à l’accouchement de Coralie Porrovecchio. C’est désormais officiel : la jeune femme est devenue maman de son premier enfant ce samedi 23 mai 2020. D’ailleurs, elle a posté leur première photo de famille et c’est adorable.

Après plusieurs jours d’absence, Coralie Porrovecchio faisait son comeback en postant sa première photo avec son chéri datant de deux ans ce lundi 25 mai 2020.

Quelques heures plus tard, la Belge vient de faire une annonce qui a affolé ses followers : la naissance de son premier enfant et c’est un petit garçon prénommé Leeroy comme le laissaient comprendre les indices laissés par les jeunes parents. « 23/05/2020 ma vie prend tout son sens. Après 24ans d’existence j’ai enfin rencontré l’amour de ma vie que j’attendais depuis si longtemps . Je n’ai pas les mots pour vous expliquer au combien je me sens enfin complète et que ce petit bébé si parfait était la seule chose qui manquait à ma vie. Leeroy, maman sera toujours là pour toi et te fais la promesse de te chérir et de t’aimer jusqu’à son dernier souffle. Merci la vie. Je t’aime mon fils ❤️ @bouba_darkoss« a ainsi déclaré Coralie Porrovecchio.



Boubacar Kamara a également pris la parole en manifestant sa joie dans sa déclaration faite à son fils et à sa femme : « Dieu merci 🙌🏾 23/05/2020 ~ Je ne te remercierai jamais assez my love de m’offrir le plus beau cadeau du monde avec la naissance de notre fils !! Tu as été si forte, je suis tellement fier de toi, je t’aime… et je vous aime tous les deux désormais ! Longue et belle vie à notre fils Leeroy 🙏🏽✨ Nous serons toujours là pour t’apporter le bonheur dont tu as besoin !! Je vous aime !❤️ ».



Toutes nos félicitations aux jeunes parents et surtout bienvenue à Leeroy !

