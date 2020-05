Coralie Porrovecchio peut accoucher de son premier enfant d’un moment à un autre. A cette occasion, l’ancienne petite amie de Raphael Pépin a livré ses dernières impressions en tant que future maman. Et il semblerait que l’une de ses déclarations a semé le doute. STAR24 vous dit tout.

Après plusieurs semaines de doute, Coralie Porrovecchio a enfin officialisé sa grossesse en février dernier par un long post où elle dévoilait son babybump. « Aujourd’hui est un jour spécial pour moi, je tenais à le partager avec vous. Je dois reconnaître que je ne pourrais pas le cacher davantage. Mais ce qui grandit en moi depuis quelques mois, cette magie, c’est plus grand que tout ce que je ne pouvais imaginer. Ça nous réconcilie sur ce qui est essentiel. Un bonheur incommensurable et certainement le plus beau cadeau que la vie m’a fait jusqu’à présent. Ce bonheur je le souhaite à chaque femme qui se sent prête à être maman. Cette suite de nous qui donne encore plus de sens à l’amour que l’on se porte. Devenir parents et dans quelques mois rencontrer l’amour à l’infini. Une nouvelle aventure commence dans nos vies. A mon ami, mon mari, avec toi je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m’as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t’aime. Ps: pardon Maman, pour toutes les inquiétudes que j’ai pu semer en toi, aujourd’hui je comprends. On ignore ce qui nous attend demain donc soyez heureux. Vivez le moment présent. Puisse la vie vous offrir tout ce que vous désirez » a-t-elle annoncé.

A quelques jours de rencontrer le futur amour de sa vie, Coralie Porrovecchio s’est livrée et a déclaré: « Hier je me suis vraiment rendue compte que j’allais devenir maman. Vraiment, j’ai eu une révélation. Auparavant je n’y pensais pas trop parce que je ne réalisais pas trop tout simplement. Et là hier je me suis dit ‘À tout moment, il y a un bébé qui va sortir. Ça va être mon bébé. Ça veut dire que c’est à moi.’ Il n’y a personne qui peut me dire quoi faire, quoi dire… C’est ma propriété. C’est mon bébé. (…) C’est bizarre ». Puis, elle a ajouté: « Après il y a Bob aussi. On ne va pas le laisser tomber. C’est aussi l’amour de ma vie. C’est aussi le soleil de mes nuits et la nuit de mes jours. Enfin c’est aussi mon âme-soeur, mon meilleur ami, mon mari, mon homme quoi ! ».

Serait-ce un lapsus révélateur sur un éventuel mariage secret ? Mystère….

