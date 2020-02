Folle amoureuse de Boubacar Kamara depuis plus de deux ans désormais, Coralie Porrovecchio s’est retirée du monde de la télé-réalité. D’ailleurs, la Belge va bientôt se lancer dans une nouvelle aventure : celle de la vie de maman comme elle l’a annoncé sur Instagram !

Depuis plusieurs semaines, les internautes étaient à l’affût. En effet, beaucoup trouvaient que Coralie Porrovecchio avait le ventre arrondi et affirmaient même qu’elle était enceinte. Et si la jeune femme restait silencieuse à ce sujet, elle vient enfin de mettre fin en suspens. L’ancienne petite amie de Raphael a tout avoué: elle est bel et bien enceinte de son premier enfant. Chose qu’elle a annoncé en posant avec son chéri et en dévoilant son babybump très arrondi.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Coralie Porrovecchio (@porrovecchiocoralie) le 13 Févr. 2020 à 9 :56 PST

Ce magnifique cliché a été accompagné du message suivant: « Aujourd’hui est un jour spécial pour moi, je tenais à le partager avec vous. Je dois reconnaître que je ne pourrais pas le cacher davantage. Mais ce qui grandit en moi depuis quelques mois, cette magie, c’est plus grand que tout ce que je ne pouvais imaginer. Ça nous réconcilie sur ce qui est essentiel. Un bonheur incommensurable et certainement le plus beau cadeau que la vie m’a fait jusqu’à présent. Ce bonheur je le souhaite à chaque femme qui se sent prête à être maman. Cette suite de nous qui donne encore plus de sens à l’amour que l’on se porte. Devenir parents et dans quelques mois rencontrer l’amour à l’infini. Une nouvelle aventure commence dans nos vies. A mon ami, mon mari, avec toi je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m’as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t’aime. Ps: pardon Maman, pour toutes les inquiétudes que j’ai pu semer en toi, aujourd’hui je comprends. On ignore ce qui nous attend demain donc soyez heureux. Vivez le moment présent. Puisse la vie vous offrir tout ce que vous désirez. 👑🧚🏼‍♀️👨‍👩‍👦🦋🍼🦄💙💗 @bouba_darkoss #Babyiscoming #RoadtoMumLife #parentstobe«

Toutes nos félicitations !

