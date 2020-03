Il y a quelques heures, Kelly Vedovelli a annoncé son départ des réseaux sociaux à cause du Coronavirus. Mais elle n’est pas la seule à prendre la parole. Son ancienne collègue de « Touche pas à mon Poste », Agathe Auproux a manifesté son inquiétude concernant la pandémie mondiale dans un long message posté sur Instagram.

Plusieurs mois après sa rémission de son cancer, Agathe Auproux reste toujours aussi proche de sa communauté. Consciente de son influence, la belle brune a décidé de faire une mise au point pour sensibiliser les internautes par le biais d’un long message sur Instagram. Ainsi, celle qui a quitté « Touche pas à mon Poste » a d’abord déclaré: « Moi qui sors de la douche. Et qui retourne dans mon lit mdr. Venez on lit, on regarde des films, on écoute de la musique. Chez soi. La distanciation sociale est le meilleur moyen de lutter contre le virus (si si je vous jure, plus efficace que vos masques éclatés).⠀Je comprends que ce soit dur pour certains de renoncer à leur brunch ou à leur soirée (j’essaie de ne pas lever les yeux au ciel quand je vois vos stories dans des restaurants/lieux bondés, en vain), mais perso j’adore la solitude donc je vis ma meilleure vie – même si je perds beeeaucoup de contrats, et donc d’argent. La priorité : la santé. De chacun. Je sors de chimio, donc mon système immunitaire n’est pas encore au max. Je pense à nos parents, à nos grands-parents, à toutes les personnes malades sous traitement. Je suis outrée que les élections municipales ne soient pas reportées ».

Puis, Agathe Auproux a ajouté: « J’étais la première à dédramatiser le bail, mais en réalité le gouffre qui existe entre les cas officiels de gens atteints du virus, et les cas réels, est délirant. Ce covid-19 est d’abord asymptomatique. Beaucoup l’ont contracté sans même le savoir, sans n’en présenter aucun signe, et contaminent les personnes qu’ils croisent. Bêtement.⠀N’hésitez pas à commenter des suggestions de séries à regarder, de livres à télécharger ou de sons à streamer. Prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos proches. Et ne prenez aucun risque inutile, love ❤️ »

Des conseils bien précieux !

