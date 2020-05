Dans quelques jours, les français vont commencer à être petit à petit déconfiner. Mais la lutte contre le Coronavirus ne s’arrête pas pour autant. Si Seth Gueko ou encore Dadju ont mis la main à la patte à leur façon, Rihanna a fait preuve de générosité également. Mais elle n’est pas la seule. En effet, Beyoncé s’est impliquée à sa façon.

Le Coronavirus est véritablement puissant aux Etats Unis. En effet, la maladie fait de plus en plus de ravage avec environ 1,2 millions de cas confirmés ou encore plus de 70 000 décès. Il s’agit l’un des pays les plus atteints par le virus. Même si tout le pays n’est pas confiné, les stars invitent leur communauté à suivre leur exemple en respecter les règles de distanciation sociale etc. Après Rihanna qui a fait des dons pour venir en aide aux soignants ou même à l’achat de respirateurs, Beyoncé Knowles et sa maman ont agi à leur façon.

Ainsi, celle qui serait super jalouse et Tina ont aidé la ville de Houston au Texas pour aider contre le Coronavirus. Pour cela, Beyoncé a financé une campagne de détection mobile de la maladie dans les rues de la commune. D’ailleurs, la femme de Jay-Z s’est prononcée à ce sujet sur son site internet. De ce fait, la maman a annoncé qu’elle entrait officiellement dans la lutte contre le Covid-19.

Grâce à cette campagne de détection mobile, Beyoncé souhaiterait détecter les différents porteurs de la maladie. On pourra ainsi prendre des dispositions nécessaires à leurs soins et surtout minimiser les risques de transmission. Une preuve supplémentaire que la chanteuse qui a pourtant la réputation d’être trop méchante est généreuse et ce malgré sa popularité et sa richesse.

Pour rappel, il faut malgré tout faire attention à soi et rester à la maison autant qu’on le peut tout en respectant les mesures de sécurité.

