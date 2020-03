Fin janvier, M Pokora devenait papa pour la première fois. Toujours aussi amoureux de Christina Milian, ils forment une adorable petite famille recomposée avec Madison Violet. Face au Coronavirus, la chanteuse a cependant décidé de rentrer malgré la reprise de la tournée de sa moitié. Pas de panique, tout va bien entre les deux tourtereaux !

Il y a quelques jours, Christina Milian donnait de ses nouvelles ainsi que de son fils qui va bientôt fêter ses deux mois. Et il semblerait que Isaiah lui mène déjà la vie dure ! « C’est le bonheur. Peau à peau – on s’hypnotise presque l’un l’autre jusqu’à s’endormir. C’est aussi la première fois en vingt-quatre heures qu’on fait tous les deux une vraie sieste réparatrice ! Les nuits peuvent être dures quand tu changes de fuseau horaire. Papa et moi faisons des shifts. Dormir dans mon lit la nuit me manque, mais vous savez quoi ? J’étais faite pour cette routine façon Dracula ! Être parent est définitivement un travail “a.m to p.m” [paroles de l’une de ses chansons signifiant “du matin au soir”, ndlr]. Qui aurait cru que mes paroles prendraient un tout autre sens ?! (…) J’adore chaque seconde », a-t-elle récemment déclaré sous un selfie d’elle et du petit Isaiah sur Instagram.

Alors que M Pokora a pu reprendre la scène malgré le report de plusieurs dates, sa famille l’a accompagné. Seulement voilà, au vu de la situation sanitaire et des mesures prises en France à cause du Coronavirus, Christina Milian a pris une grande décision. En effet, Donald Trump a interdit que les Européens voyagent jusqu’aux États-Unis. Face à cette annonce, la jeune maman avait déclaré qu’elle avait donc hâte de rentrer.

Et il semblerait que la chérie du chanteur n’ait pas mis longtemps à rentrer. Quelques heures plus tard, Christina Milian a publié une courte vidéo dans sa story Instagram où l’on peut voir qu’elle a posé ses valises dans un pays anglophone au vu des publicités sur le bus. On peut donc comprendre qu’elle est rentrée. Cependant, elle n’a pas précisé si M Pokora était avec elle…

