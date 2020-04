Cela fait maintenant presque un mois que les français sont confinés chez eux. Certains sont en famille ou en amoureux, d’autres malheureusement sont séparés de leurs proches. C’est le cas de Léana qui est loin de son papa et qui s’inquiète pour lui. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Léana profitait d’un live Instagram pour régler ses comptes avec Illan. En effet, la brune pulpeuse a ainsi révélé que le jeune homme lui avait été infidèle. « Donc moi, je reste sage quand je pars en vacances à Miami. Et je crame qu’Illan a bien couché avec une autre ou plus quand il était à Los Angeles. Quand il me disait qu’on était en couple et quand j’étais sérieuse. On me la met toujours à l’envers (…) Il parle au tél avec ma mère, je parle avec sa mère. Je l’invite chez moi. Je prends soin de lui. Et il se permet de me ch*er dessus quand il part à LA. Mais mdr ! Je suis choquée de la merde que c’est (…) Ça me rend triste pour de vrai. Je m’étais attachée à cette personne. J’étais sincère avec lui. Même si au début, ça ne l’était pas. Au fil du temps, on a kiffé. Mais lui, n’a pas été sincère de A à Z (…) Quand je me dis en couple avec quelqu’un, je ne trompe pas » a-t-elle lâché.

Mais récemment, elle a surtout manifesté son inquiétude concernant son papa à cause du Coronavirus. Ainsi, c’est émue qu’elle a déclaré : « Je prends à coeur cette situation parce que mon père est âgé, il a 80 ans. Après j’ai peur aussi pour ma mère mais mon père est plus âgé. Je l’appelle tous les jours pour lui dire de ne pas sortir, de faire attention. Je sais qu’il est pas bien parce qu’il est tout seul et que je ne peux pas passer le voir mais imagine je l’ai. (…) Donc franchement j’ai peur de passer le voir, j’ai peur pour mon père. On ne se rend pas compte de la gravité des choses. J’ai hâte que cette pandémie s’arrête ».

Restez chez vous !

