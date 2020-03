Après deux semaines de tournage, Nabilla et Thomas Vergara sont rentrés d’Afrique du Sud. En effet, « Love Island » a été interrompu. De retour à Dubaï, celle qui s’est violemment clashée avec Sananas vient d’affoler la Toile. Et pour cause, son petit détour lors de ses courses a beaucoup fait réagir.

Décidément, Nabilla nous fera toujours rire. D’ailleurs sachez que NRJ12 a déprogrammé les Anges 12 et dès lundi vous pourrez retrouver la saison du programme où elle a fait le buzz. En attendant, celle qui a eu peur d’avoir le Coronavirus est rentrée à Dubaï. Dans un communiqué, Amazon Prime a annoncé la suspension du tournage de Love Island: « A la suite de l’annonce par le président d’Afrique du Sud de » l’état d’urgence « , la production Amazon Studios de Love Island France (tournée près du Cap) a été interrompue plus tôt que prévu. La santé et la sécurité de l’équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité.Les membres Prime auront l’occasion de voter pour leur couple préféré après l’épisode diffusé dès ce soir (lundi 16 mars) sur Prime Video et qui sera le dernier. Les résultats seront annoncés sur les différents réseaux sociaux Love Island France ».

Alors que la jeune femme partait faire des courses en famille, Nabilla a fait un détour pour… s’acheter une voiture. Une Lamborghini qui coûte entre 200 000 et 500 000 euros. D’ailleurs, les internautes n’ont pas manqué de réagir à ce coup de folie ! Ainsi, on a pu lire des messages tels que : « C’est vraiment la meilleure @Nabilla », « C’est quel genre d’imprévus ca @Nabilla ? moi aussi je veux ». Ou encore: « Je chiale Nabilla elle est beaucoup trop drôle » et « La vie de ma mère @Nabilla je l’aime trop ptdrrrr ».

« Sur le chemin des courses je me suis arrêtée pour …

acheter une voiture » 😭

C’est vraiment la meilleure @Nabilla 😂 pic.twitter.com/2d0GzVe7c6 — Bertrand Gilbertat (@BertrandGTv) March 18, 2020

En tout cas, une chose est sûre : elle ne va pas s’arrêter de nous faire rire avant un moment cette Nabilla !

