Cela fait maintenant plus d’un mois que des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter la propagation du Coronavirus à travers le monde. De ce fait, les individus sont actuellement en confinement à travers les quatre coins de la planète. D’ailleurs, il semblerait que Blac Chyna ait trouvé le moyen de faire du business malgré la situation. Mais que nous réserve l’ex babymama de Rob Kardashian ? On vous dit tout.

Décidément, Blac Chyna nous surprendra toujours ! Après nous avoir prouvé qu’elle était prête à tout jusqu’à fouetter son homme pour le garder, elle vient encore d’agiter la Toile ! Et pour cause, l’ex de Tyga a trouvé le moyen de se faire de l’argent en plein confinement… en proposant des appels en Facetime et cela vous coûtera… 950 dollars (environ 879 euros) ! En plus de cela, ses fans pourront s’offrir un follow back d’un montant de 250 dollars. Oui oui rien que cela !

Pour trouver cela, il faut chercher « FaceTime » et « Follow Back » dans la barre de recherches de son site de maquillage Lashed Cosmetics. Sachez que les sommes sont payables en plusieurs fois. L’un des représentants de la firme a révélé à People Magazine: « Oui, Blac Chyna se connecte plus directement et de manière plus créative avec ses fans via FaceTime et des follow back sur Instagram pendant la pandémie de Covid-19. Comme la vraie entrepreneuse qu’elle est, Chyna s’adapte aux réalités actuelles et essaie d’être plus fun et d’apprécier la vie en quarantaine !« .

En ce qui concerne, l’associé de l’ex de Rob Kardashian a ajouté: « La créativité de Chyna en confinement est également née d’une nécessité économique. Malgré ce que plusieurs médias rapportent faussement, elle n’a jamais reçu de pension alimentaire de Rob Kardashian, ni de Tyga, pour leurs deux beaux enfants Dream Kardashian et King Cairo Stevenson« .

Pas sûr que les fans joueront le jeu mais bon, qui sait après tout…

