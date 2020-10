Ce mercredi 14 octobre 2020, Emmanuel Macron a pris la parole et a annoncé qu’un couvre feu était instauré en Ile de France et huit métropoles. Cette révélation a beaucoup fait réagir sur la Toile y compris du côté des candidats de télé-réalité.

A partir de ce samedi à minuit, un couvre-feu va être mis en place. Cette annonce a beaucoup fait réagir. D’ailleurs, Raphael Pépin qui est la plus grosse déception de Shanna Kress a déclaré: « Sachez que le Coronaviurs n’existe que dans les boites de nuit, restaurants et bars. Il n’existe pas dans le métro et les transports en commun, dans les écoles etc. Il n’existe nulle part la journée ».

Mais il n’est pas le seul puisque Milla Jasmine qui a été attristée par le tacle de son ex a également lâché: « Je viens de rentrer (…) Je suis bouche bée. Je n’ai pas les mots, comme vous. C’est de la folie pour les gens qui ont des commerces de nuit, des restaurants et tout (…) Je pense à moi qui ne cuisine plus (…) C’est vraiment ouf (…) Je ne comprends pas pourquoi on reconfine les gens à 21 heures (…) Autant reconfiner tout le monde (…) Je ne comprends pas ». Alors que Maeva Ghennam s’est réjouie du fait que son popup pour sa marque de makeup pouvait être maintenu de justesse, Fidji Ruiz s’est livrée sur son désarroi. « De toute façon, c’était sûr et certain (…) C’est un truc de fou. J’ai l’impression d’avoir vécu deux vies (…) J’ai l’impression que la vie d’avant 2020, je ne la vivrais plus jamais (…) Où est-ce que l’on voit. Le bout du tunnel, il est où ? » a balancé l’ex de Dylan Thiry.

Vous l’aurez compris, cette histoire de couvre-feu n’a pas convaincu tout le monde. Et vous qu’en pensez-vous ? Etes-vous d’accord avec les coups de gueule poussés par ces candidats de télé-réalité ou non ?

Ce mercredi 14 octobre 2020, Emmanuel Macron a pris la parole et a annoncé qu’un couvre feu était instauré en Ile de France et huit métropoles. Cette révélation a beaucoup fait réagir sur la Toile y compris du côté des candidats de télé-réalité.

A partir de ce samedi à minuit, un couvre-feu va être mis en place. Cette annonce a beaucoup fait réagir. D’ailleurs, Raphael Pépin qui est la plus grosse déception de Shanna Kress a déclaré: « Sachez que le Coronaviurs n’existe que dans les boites de nuit, restaurants et bars. Il n’existe pas dans le métro et les transports en commun, dans les écoles etc. Il n’existe nulle part la journée ».

Mais il n’est pas le seul puisque Milla Jasmine qui a été attristée par le tacle de son ex a également lâché: « Je viens de rentrer (…) Je suis bouche bée. Je n’ai pas les mots, comme vous. C’est de la folie pour les gens qui ont des commerces de nuit, des restaurants et tout (…) Je pense à moi qui ne cuisine plus (…) C’est vraiment ouf (…) Je ne comprends pas pourquoi on reconfine les gens à 21 heures (…) Autant reconfiner tout le monde (…) Je ne comprends pas ». Alors que Maeva Ghennam s’est réjouie du fait que son popup pour sa marque de makeup pouvait être maintenu de justesse, Fidji Ruiz s’est livrée sur son désarroi. « De toute façon, c’était sûr et certain (…) C’est un truc de fou. J’ai l’impression d’avoir vécu deux vies (…) J’ai l’impression que la vie d’avant 2020, je ne la vivrais plus jamais (…) Où est-ce que l’on voit. Le bout du tunnel, il est où ? » a balancé l’ex de Dylan Thiry.

Vous l’aurez compris, cette histoire de couvre-feu n’a pas convaincu tout le monde. Et vous qu’en pensez-vous ? Etes-vous d’accord avec les coups de gueule poussés par ces candidats de télé-réalité ou non ?