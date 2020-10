La prise de parole d’Emmanuel Macron était très attendue ce mercredi 14 octobre 2020. Et pour cause, de nombreuses rumeurs d’un retour de confinement ont envahi la Toile depuis plusieurs jours. STAR24 vous propose de découvrir les nouveaux changements nous concernant durant quatre semaines au minimum.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la France lutte contre le Coronavirus. Cette fois-ci, Emmanuel Macron qui a été la risée de la Toile a annoncé un couvre-feu de 21heures à 6heures en Ile France ainsi que dans huit métropoles françaises durant quatre semaines minimum au risque de recevoir une amende de 135 euros. De plus, les déplacements entre régions ne sont pas interdits. Les réunions de plus de six personnes sont déconseillées. Deux à trois jours de télétravail par semaine sont encouragés.

« Nous irons devant le Parlement pour pouvoir la prolonger à six semaines, jusqu’au 1er décembre », a ajouté Emmanuel Macron. Pour ceux qui ne respecteront pas le couvre feu , l’amende pourra aller jusqu’à 1500 euros en cas de récidive. La sanction pourra être portée à 3750 euros d’amende et six mois d’emprisonnement en cas de récidive à plus de trois reprises dans un délai de trente jours. Des dérogations seront disponibles cela dit.

Cette annonce a beaucoup fait parler et les internautes ont déjà trouvé pas mal d’excuses au sujet du couvre-feu. Comme par exemple : « -Tu fais quoi pour le Nouvel an ? -Un goûter ! #CouvreFeu #macron20h« . Ou encore: « Inviter une meuf chez toi à 20h30 pour qu’elle soit obliger de rester toute la nuit pour respecter le couvre-feu de Macron. #macron20h #CouvreFeu« et « Quand je modifie l’heure de mon téléphone pour évité le couvre feu #CouvreFeu« . Mais aussi: « Donc cette année pas Halloween… Ben les enfants resteront chez eux », « A 21H, on n’applaudira plus on criera ta gueule mdr ».

Personne : Les parisiens qui tenterons d’attraper le dernier métro à 20h30 en sortant du taff: #macron20h #CouvreFeu pic.twitter.com/6GG7OyY8rM — M🇫🇷V🇨🇬P (@PSGSusic) October 14, 2020

Manu: « Couvre feu à partir de 21h

Moi à 20h59 au bar en train de finir mon verre #CouvreFeu pic.twitter.com/AJsMDKIugL — Thefirenextblackness (@lunarantithesis) October 14, 2020

A 21h01 quand la police va passer et que je serai tj dehors#macron20h #CouvreFeu pic.twitter.com/UVj7SIEh5X — ⟭⟬𝐿𝑒́𝑎𝑛𝑒⁷⟬⟭ 𝐈𝐍生 (@leane_kth) October 14, 2020

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle annonce ?

