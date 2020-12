Pour être l’un des meilleurs sportifs de sa génération, Cristiano Ronaldo n’a aucune pitié avec lui-même. Mais pas que ! En effet, celui qui a rendu hommage à Kobe Bryant mènerait la vie dure à ses enfants qui recevraient de sacrés coups de pression de sa part. STAR24 vous explique pourquoi.

Cristiano Ronaldo verra-t-il son fils suivre ses traces et prendre la relève dans le monde du ballon rond ? S’il ne se laisse aucun répit, son premier enfant a le droit à un rythme tout aussi strict que lui. Le footballeur qui a accidentellement assommé son fils a récemment confié à la presse: « Je suis parfois dur avec lui parce qu’il boit du Coca ou du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça (…) Même mes plus jeunes enfants me regardent d’un air craintif quand ils mangent du chocolat (…) Quand Cristiano Jr. est à la maison, je lui conseille d’aller sur le tapis roulant et de prendre un bain d’eau froide ensuite afin de récupérer. Mais il se plaint. Je le comprends, il n’a que 10 ans« .

Cette méthode n’a pas vraiment plu aux internautes. En effet, Cristiano Ronaldo qui a été supprimé d’un jeu a beaucoup été pointé du doigt. Ainsi, on a pu lire des réactions telles que : « 10 ans et le gamin n’a pas le droit de boire de coca ou de profiter de sa jeunesse. C’est pas un fils qu’il voulait, c’est une descendance pour le football. Ça va trop loin… ». Ou encore: « j’‘espère qu’il ne sacrifiera pas trop son bonheur pour satisfaire son besoin de le voir suivre ses traces« , « c bon il va pas avoir un régime comme toi à 10 ans frérot » et « Pouah la pression… peut être il veut même pas être footballeur pro, doucement le daron! », « Laisse le vivre son enfance pff ».

