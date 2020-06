Alors que la polémique liée à son prank qui a été lynché à travers la Toile, Cyril Schreiner s’est de nouveau attiré les foudres des internautes. Cette fois-ci, le jeune homme a été accusé d’être raciste malgré lui. Face à l’agitation, il a décidé de faire une mise au point plutôt radicale. Explications.

Depuis la vague de mobilisation provoquée avec Black Lives Matter, certaines personnalités se sont retrouvées dans la sauce comme par exemple Shera Kerienski à cause de vieux tweets. Cette fois-ci, c’est au tour de Cyril Schreiner. De là, le jeune homme a poussé un coup de gueule : « Imaginez, vous vous ennuyez tellement dans votre vie que vous décidez de faire un faux tweet sur moi pour des RT. mdr la prochaine c’est que je suis homophobe alors que je suis gay ? Mdr tellement ridicule« . Le tweet en question disait: « des n*gros dans mes followers ? pour savoir niveau déo ça se passe comment ? ». « En 2016, y’avait déjà du monde qui me suivait. Jamais je ne me serais permis de dire ça et si je l’avais fait, y aurait eu plusieurs screen mais non, y a que lui, les personnes qui continuent à partager, ça je serais obligé de les poursuivre pour diffamation » a ajouté celui qui est en couple avec son hackeur.

Imaginez vous vous ennuyer tellement dans votre vie que vous décidez de faire un faux tweet sur moi pour des RT. mdr la prochaine c’est que je suis homophobe alors que je suis gay ? Mdr tellement ridicule https://t.co/0F88FC95WK — Cyridicule (@cyrilschreiner) June 16, 2020

Et oui j’avais poster ça en 2017, de base c’est un masque au chocolat, vous connaissez avec mes comparaisons des stars etc… j’ai vu cette photo et je l’ai refait, c’était hyper déplacer et je m’en excuse #Balancetontiktokeur pic.twitter.com/MmMlYHg7mn — Cyridicule (@cyrilschreiner) June 18, 2020

La vidéo est depuis longtemps supprimé, et je me suis excusé comme d’habitude quand je fait une connerie j’assume, mais j’ai horreur qu’on m’accuse de choses que je n’ai pas faites https://t.co/MRh2Jw9dOI — Cyridicule (@cyrilschreiner) June 18, 2020

Mais il ne s’est pas arrêté là puisque Cyril Schreiner a annoncé sa pause avec Twitter: « Et oui j’avais posté ça en 2017, de base c’est un masque au chocolat, vous connaissez avec mes comparaisons des stars etc… j’ai vu cette photo et je l’ai refait, c’était hyper déplacé et je m’en excuse. La vidéo est depuis longtemps supprimée, et je me suis excusé comme d’habitude quand je fait une connerie j’assume, mais j’ai horreur qu’on m’accuse de choses que je n’ai pas faites (…) Bref pour ma santé mentale je vais mettre sur pause Twitter. »

Bref pour ma santé mentale je vais mettre sur pause Twitter. — Cyridicule (@cyrilschreiner) June 18, 2020

