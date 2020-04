Il y a quelques semaines, Cyril Schreiner affolait les internautes à travers les quatre coins du monde. En effet, l’influenceur a fait un prank qui nous a tous rendu fou. Mais en cette période de confinement, le jeune homme a décidé de nous parler d’amour puisqu’il s’est enfin livré sur la personne qui partage sa vie depuis trois ans… c’est tout love !

Cela fait maintenant plusieurs années que les internautes peuvent suivre les aventures de Cyril Schreiner alias Cyridicule à travers les réseaux sociaux et Youtube. Mais il y a une question qui taraude ses followers ? Qui est la personne qui filme ses vidéos ainsi que ses bêtises depuis tout ce temps ? Hé bien, il a enfin décidé de lever le voile en partageant une photo avec l’homme qui partage sa vie depuis trois ans sur Instagram.

« « Cyril c’est qui que te film à chaque fois ? »- Mon copain ! Voilà c’est dit haha ! Vous étiez tellement nombreux à me demander si j’étais en couple, si j’habitais seul etc… et bah non ! Ça fait plus de 3 ans que je suis en couple, je suis très discret sur ça, pour moi dans ce monde il faut avoir ça petite vie privée, j’espère que vous ne m’en voulez pas que je vous ai caché ça aussi longtemps ❤️ je ne montrerais jamais la personne en question car elle ne veut pas être vu et moi non plus, j’espèreque vous allez respecter ça ❤️ je vous parle plus de ça en détails en story insta ❤️ », a-t-il écrit sous un selfie du couple.

Puis, Cyril Schreiner a apporté quelques précisions dans sa story où il a raconté: « je me suis fait pirater mon compte Twitter et il a su me le re-pirater pour me le donner (…) Je ne montrerai jamais la personne en question car elle ne veut pas être vu et moi non plus, j’espère que vous allez respecter ça (…) beaucoup l’avait reconnu et j’ai arrêté car ça devenait trop intrusif. C’est pour ça que je ne le montrerai plus jamais. »

Une rencontre qu’il n’oubliera pas de si tôt…

