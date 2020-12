Si Dadju vit aujourd’hui sa meilleure vie, il revient de loin. En effet, le chanteur a d’abord été SDF avant d’être le chanteur à succès que l’on connaît désormais. S’il a réussi à s’en sortir, c’est avant tout grâce à Gims et… Youtube. STAR24 vous raconte tout.

Dadju et Gims sont de véritables stars mais aussi deux frères très appréciés. Si celui qui aurait été copié par Chris Brown brille aujourd’hui, il n’a pas toujours vu la vie en rose. Au cours d’une interview accordée à nos confrères de Paris Match, le jeune homme qui a présenté sa femme à ses fans est revenu sur comment son frère l’a sorti de la misère lorsqu’il était SDF. « J’ai grandi dans le 93, à Romainville, avec ma mère et mon petit frère. Un jour, on a été expulsés de chez nous et on s’est retrouvés à la rue (…) Le lundi un foyer, le mardi un hôtel, et puis la rue pendant un an et demi. C’est l’école qui m’a sauvé la vie. Quand ma conseillère d’éducation a appris que j’étais SDF, elle a fait des collectes dans mon établissement (…) Elle me donnait un peu d’argent pour pouvoir manger. J’avais 13 ans et j’ai découvert la solidarité, l’entraide. C’est grâce à elle que nous avons obtenu un appartement » a-t-il confié.

Très proche de Gims, Dadju qui a fait un live caritatif lors du confinement n’oublie pas qu’ils sont des concurrents dans l’industrie musicale. » Il devient un concurrent aujourd’hui parce qu’il se positionne, même s’il n’a pas ma carrière (…) Gims ne laissera personne passer devant lui (…) On est dans la concurrence à fond (…) Il n’y a qu’un seul numéro 1. L’objectif c’est d’être premier. Il faut qu’il y en ait qui passe devant (…) Il me donne des conseils. Il a aussi son mot à dire sur ma carrière. Lui comme beaucoup de gens qui m’entourent. Beaucoup de gens me donnent des conseils (…) Gims a toujours été là pour me conseiller, mais lui me donne plus des conseils de vie que des conseils par rapport à ma musique » a-t-il admis chez Purebreak.

Depuis, la famille c’est sacrée et on comprend pourquoi !

